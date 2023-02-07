金門進入中高齡化社會 陳福海走訪社區式日照機構

金門已進入中高齡化社會，銀髮族與長輩照護的需求在近年來也隨之提升，為了瞭解地區長照、日照建置後的現況，金門縣長陳福海近日走訪地區3家社區式日間照顧服務機構，肯定目前金門各國中學區至少都有一間日照中心，就好比學生有各自的學區，讓失能失智者能有妥善的照顧，同時也減輕家屬的照顧負擔。

陳福海昨在衛生局的陪同下，視察包括「財團法人晨光社會福利基金會附設金門縣私立金湖社區長照機構」、「衛生福利部金門醫院附設綜合長照機構」及「金門縣金城鎮珠山社區發展協會附設私立珠山社區長照機構」3家的關心日照中心長者及工作人員提供服務情形。

在視察走訪過程中，陳福海除了關心機構營運現況，也特別叮嚀服務人員，近期天氣變化較大，一定要隨時注意長輩們以及工作人員的健康情況，同時防疫醫療物資也要準備充足，只要我們多想到一些，就能讓被照顧者與他們的家屬多安一份心。

因應長壽社會的來臨，建構醫療衛生與社會福利體系之服務網來支持家庭照顧能力，進而分擔家庭照顧責任已是福利社會國家發展願景，金門為了整合各類長期照護資源，在2018年5月結合衛生局照管中心與社會處服務能量成立長照聯合辦公室並在各鄉鎮設立照管分站提供可近性、便民式服務。

陳福海表示，長照日照服務很像是長者去學堂上學的概念，白天個案來接受專業照護，包括:生活照顧、健康促進、文康休閒活動、備餐等服務，傍晚就回家與家人相處享天倫之樂，這樣均衡的安排會讓長輩還能擁有一定比例的家庭生活機能。

陳福海肯定目前地區各國中學區至少都有一間日照中心，就好比學生有各自的學區，是很好的事情，讓有需要的人都可以就近接受服務，而且日照中心都規劃得相當溫馨、明亮，並且安排許多適合失能失智長者的活動安排，讓失能失智者能妥善得到照顧，同時也減輕家屬的照顧負擔。