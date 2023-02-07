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屏東市蟬聯縣內節電王 4個月省下超過672萬度電
為鼓勵全民珍惜能源參與節電，台電公司每年以競賽形式，舉辦全國縣市行政區節電活動，屏東市去年度節電量超過670萬多度，節電率達2成，蟬聯全縣冠軍，屏東處副處長曾淑媚今頒贈獎盃給市長周佳琪；市長周佳琪表示，公所積極推廣節約用電，以身作則更新設備，以具體行動落實節能減碳。
台電指出，全國去年總節電量達18億度，等同減下90萬噸碳排放量，住宅用戶全年度節電量更創下近五年新高，而屏東市去年夏季6月至9月，節電量超過672萬度，節電率18.76%，榮獲全縣第一名。
台電屏東處副處長曾淑媒表示，屏東位於國境之南，一年四季如夏，冷氣需求高於其他縣市，節電實屬不易，而市民將節能理念轉為實際行動，讓屏東市繼去年再度奪得縣內節電王。
市長周佳琪表示，公所長年推動生態城市計畫，美化環境增添綠意之餘，也利用集會活動，邀請台電擺攤宣導節約用電觀念，並將辦公室全面改為LED燈具，配置一級節能效率的空調設備，以時控開關管控各樓層冷氣使用時間，養成節能減碳好習慣。
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