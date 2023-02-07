隱身溪谷遠古生物化石寶地 屏東海生館當成最佳「天然教室」

國立海洋生物博物館擁有得天獨厚的海洋資源外，附近的恆春頭溝溪谷河床，被考古界被譽為「遠古海洋生物化石採擷樂園」，1具距今8萬5千年、長逾15公尺的鯨魚化石標本去年出土，也是目前台灣發現最大且最完整的，館方順勢結合海洋基礎教育，昨天帶高雄道明中學師生到溪床探勘海洋生物化石，搭配理論課程，讓師生在天然教室中體驗有趣的地質學課程。

館方說，恆春半島西台地的頭溝， 為著名的「四溝層」分布區域，屬於季節性的溝渠沖刷地形，在遠古時期，該區域為海域淺灘的沉積環境，昔日的礁岩環境，保留豐富且完整的海洋生物化石、其中又以軟體動物(螺貝類)、甲殼類(蟹類)、與脊椎動物(軟硬骨魚)，少數鯨角哺乳動物為主。

在地形方面，固結的岩層常因板塊推擠、地震、水蝕、風化、崩坍等因素，造成地層迅速的流失。另一面，在經過季節性雨水所形成的溝渠淘洗過後，於溪谷中可發現大量殘存的海洋生物化石，是已知遠古海洋化石體驗和採擷的最佳天然教室。

館方說，2020年2月於台東長濱海岸發現1隻擱淺的藍鯨，是首度在台灣記錄到的藍鯨個體，該標本與其完整的紀錄，預定今年將在海生館展出； 無獨有偶的，去年10月台灣目前最大、最完整的鯨魚化石，也在恆春頭溝溪床出土，將有助於學界了解從古至今台灣的生態環境變化。

海生館副館長陳德豪說，恆春半島一直是國人觀光，學生畢業旅行的熱點，恆春除了海洋觀光美景與多樣的海洋生物環境、絕無僅有的珊瑚礁生態外，也是絕佳的環境教育場所；透過活動涵蓋海洋環境探索與海洋教育課程，讓斤生大呼過癮；希望藉由海生館的專業帶領，拉近知識與海的距離，期待在這個全球環境變遷的大時代，讓「知海、親海、愛海」的種子深入每個人心中。