金門縣議會2次級團體成立 倡議成為「永久非軍事區」

8名金門縣議員分組「跨黨派問政聯盟」和「無黨籍聯盟政團」次級團體，倡議金門成為「永久非軍事區」，並推動興建「金廈跨海大橋」，營造金廈特區生活圈，帶動金門經濟發展。

這屆金門縣議會19席議員中，無黨籍高達11人，其中陳泱瑚與陳錦偉2人，和國民黨洪允典、民進黨蔡其雍組成「跨黨派問政聯盟」；另外，洪鴻斌、石永城、張雲量、楊育菡4人組成「無黨籍聯盟政團」。2個議會次級團體昨天同步成立，並宣示「金門成為永久非軍事區」等4大共同主張。

陳泱瑚說明，近來美國、中國和台灣關係緊張，金門民眾也跟著緊張，希望透過成立「跨黨派問政聯盟」和「無黨籍聯盟政團」，讓兩岸領導人聽見金門民眾的心聲，不要再讓金門重蹈覆轍，再捲入戰爭。

陳泱瑚提及前民進黨主席施明德提出的「金馬撤軍論」表示，今昔時空背景不同，當時金門倚賴軍方經濟甚深；如今兩岸關係緊張，金門不能再捲入戰爭紛爭中。他說，依國際認定的「非軍事區」，任何戰爭不能在金門發生，基於這樣的共識促成2次團成立。

陳泱瑚說，若能將金門列為非軍事區，也許可以海岸巡和警力取代兵力，維護金門安全；不僅金門可作為兩岸溝通平台，也可將「金門列為非軍事區」作為兩岸會談議題。

此外，陳泱瑚表示，2次團將推動早日興建「金廈跨海大橋」，營造金廈特區生活圈，帶動金門經濟發展契機；相信唯有在兩岸和平氛圍下，金廈跨海大橋興建才有機會推動。

金門縣長陳福海到場祝賀，他表示，2個次團所提建言也是他競選的重要主張，期盼府會共同打造更好環境，金門民眾過更好的日子。