金門一國中學區一日照達標 陳福海走訪肯定

金門縣長陳福海近來走訪縣內3家社區式日間照顧服務機構，肯定全縣各國中學區至少都有1間日照中心，就好比學生有各自的學區，讓需要的人都可就近接受服務，減輕家屬負擔。

金門縣衛生局今天發布新聞表示，銀髮族與長輩照護的需求逐年提升，陳福海連日在衛生局陪同下，走訪地區3家社區式日間照顧服務機構，瞭解地區長照、日照建置後的現況。

衛生局簡報表示，金門縣整合各類長期照護資源，在2018年5月結合衛生局照管中心與社會處服務能量，成立長照聯合辦公室並在各鄉鎮設立照管分站，提供可近性、便民式服務。

金門縣在去年10月底完成「一國中學區一日照」目標最後一塊拼圖，是全國僅次於嘉義市第2個完成中央政策目標的縣市；陳福海說，長照日照服務很像是長者去學堂上課的概念，白天來接受生活照顧、健康促進、文康休閒活動、備餐等專業照護；傍晚回家與家人相處，享受天倫之樂，這樣均衡的安排讓長輩還能擁有相當程度的家庭生活機能，並減輕家屬負擔。

陳福海這次訪視了晨光社會福利基金會附設金湖社區長照機構、金門醫院附設綜合長照機構及金城鎮珠山社區發展協會附設長照機構。他提醒工作人員，近期天氣變化大，一定要隨時注意長輩和服務人員健康情況，加上現階段COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未解除，防疫醫療物資必須準備充足。

衛生局表示，凡家中有65歲以上（原住民為55歲以上）、領有身心障礙證明及50歲以上失智症者有服務需求者，可在週一至週五上午8時到12時，下午1時30分到5時30分撥打1966長照專線諮詢並申請。