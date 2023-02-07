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梅西也愛用！運動教練申請青創貸款 引進專業舒緩儀器

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「氣壓式按摩機」提供不同的按摩體驗。圖／高雄市青年局提供
「氣壓式按摩機」提供不同的按摩體驗。圖／高雄市青年局提供

高雄市青年局今天表示，透過市府青創貸款成功協助在地青創業者運動教練，引入連足球名將「梅西」也愛用的西班牙專利科技，結合運動按摩專業打造「放鬆利器」，成為在地民眾解放肌肉、恢復體力的好幫手。

青年局指出，位在左營區的「CS運動按摩工作室」，是由兩位熱愛運動的年輕教練Sunny和Chad所創業，他們原在台中就業，後來有感台積電將在高雄設廠的消費人口紅利，且高雄運動按摩市場尚待開發，具發展潛力，因而決心「南漂」返鄉創業，運用過往十幾年投入運動產業的經驗和專業，協助消費者擺脫運動或工作所產生的各種不適感。

Sunny表示，許多人想在開工後恢復最佳狀態，相關個案預約絡繹不絕，店內引進西班牙專利器材「INDIBA英特波」是種能量性質深透的單極電波，讓肌肉有效舒緩修復的同時，少了筋膜刀或徒手按摩會帶來的疼痛感，像足壇名將梅西、職棒中信兄弟選手王威晨都使用這項技術舒緩，另外像籃球明星林書豪也常運用的氣壓式按摩，也是店內舒壓放鬆的招牌首選。

Sunny說，「英特波」等器材所費不貲，成本對於初次創業的青年壓力不小，還好有高市府青創貸款的協助，讓他們完成創業理想的同時，也成功運用專業，幫助許多市民朋友緩解疲勞及修復肌肉。

青年局表示，「高雄市政府青年創業貸款」方案，最高可貸200萬元，提供3年利息補貼並免提擔保品、免徵保證人，降低青年創業融資壓力，歡迎像Sunny與Chad一樣有創業需求的高雄青年多加運用。詳情可至上高市府青年局官網或FB、IG查詢。

店內引進歐美運動明星常用的專業舒緩儀器「英特波」，讓民眾享受另一種按摩體驗。圖／高雄市青年局提供
店內引進歐美運動明星常用的專業舒緩儀器「英特波」，讓民眾享受另一種按摩體驗。圖／高雄市青年局提供
運動教練使用筋膜刀替客人按摩，可以在肌肉部位施作，達到紓緩和鬆弛肌肉的作用。圖／高雄市青年局提供
運動教練使用筋膜刀替客人按摩，可以在肌肉部位施作，達到紓緩和鬆弛肌肉的作用。圖／高雄市青年局提供

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