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潘孟安卸任首現身縣府行程行銷蓮霧香蕉 不忘打書

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣前縣長潘孟安（右）卸任後今首度出席縣府公開行程，與縣長周春米（左）接受媒體訪問，潘孟安一派輕鬆不忘行銷屏東蓮霧。記者劉星君／攝影
屏東縣前縣長潘孟安（右）卸任後今首度出席縣府公開行程，與縣長周春米（左）接受媒體訪問，潘孟安一派輕鬆不忘行銷屏東蓮霧。記者劉星君／攝影

屏東縣前縣長潘孟安卸任後，本月9日將發表新書「紅色鋼鐵人」，他今天中午首度現身縣府公開行程香蕉封櫃銷日，潘孟安今一派輕鬆，媒體詢問未來規畫、2024扮演角色，潘說，現階段就是休息，趕快找地方走一走玩一玩，當唱遊詩人，面對不同學習就像鋼鐵一樣千錘百鍊。

潘孟安卸任後未入閣，今年過年在臉書分享與家人過年點滴，當起「老編」，近期忙著為新書「紅色鋼鐵人」宣傳，展開斜槓人生，他昨在台北結束第一場簽書會，2月9日新書發表，潘孟安今說，副總統賴清德出席擔任引言人。

潘孟安卸任後，今首度出席縣府公開行程，屏東香蕉銷日九州地區小學封櫃儀式。潘孟安致詞說，他作為屏東志工，今天是官方場合不便參加，過去他扮演媒人角色，串接屏東農產品與城市行銷，當媒人當平台，之後就是周縣長事情，周縣長命令他一定要來，他也躬逢其盛見證今年第一批屏東香蕉銷日。

周春米說，感謝屏東永遠志工潘孟安，也來蹭一下潘孟安五星縣長聲量，潘昨在台北簽書，潘孟安現在到哪大家都會問「接下來工作是什麼？」，潘永遠工作就是屏東志工，把屏東放在第一位，心繫屏東。

記者會結束，現場各種蓮霧，潘孟安邊吃蓮霧邊接受媒體聯訪，被問到日後規畫、新書發表，潘孟安說，人生就是幾部曲，就像他的書一樣，有四部曲，從序章開始、進行式到末章，現在還沒末章，「下一部曲就是現在賣蓮霧、賣香蕉」。

潘孟安說，「台灣、屏東任何角落最佳行銷者是我的義務與責任」，未來斜槓人生，要請南州農會總幹事教他種，他笑稱自己吃較在行，種比較不行。

媒體追問，是否代表人生在不同階段有不同的挑戰？潘孟安說，是啊，人生不可能平順都按規畫，有不同挑戰，現階段就是休息，當唱遊詩人，面對不同學習就像鋼鐵一樣，千錘百鍊，未來留待老天爺，他到2月底、3月都是這樣階段，趕快找地方去走一走、玩一玩。

媒體接著問「新的工作在3月底較明朗嗎？」周春米一旁說「現在已明朗，是任務啦」。媒體追問「是什麼樣任務？」潘孟安說，不管未來在哪個地方，為屏東做永遠志工，對台灣應該盡的義務與責任，初心都不會變。

新書發表，潘孟安說，尊重出版社安排，他是外行，也是斜槓人生開始。媒體追問，2024會在賴副扮演角色？潘孟安未正面回應，僅說「還早得很，春節、元宵剛過，228連假還沒過完，接下來還有清明、端午，還很長啦！」他無法代替副總統賴清德發言。周春米不忘推銷屏東，「228連假記得來屏東燈節賞燈」。

屏東縣前縣長潘孟安（右）卸任後今首度出席縣府公開行程，與縣長周春米（左）接受媒體訪問，潘孟安一派輕鬆不忘行銷屏東蓮霧。記者劉星君／攝影
屏東縣前縣長潘孟安（右）卸任後今首度出席縣府公開行程，與縣長周春米（左）接受媒體訪問，潘孟安一派輕鬆不忘行銷屏東蓮霧。記者劉星君／攝影
屏東縣前縣長潘孟安卸任後，今天首度出席縣府公開行程，潘孟安致詞說，周縣長命令他一定要來，也躬逢其盛見證今年第一批屏東香蕉銷日。記者劉星君／攝影
屏東縣前縣長潘孟安卸任後，今天首度出席縣府公開行程，潘孟安致詞說，周縣長命令他一定要來，也躬逢其盛見證今年第一批屏東香蕉銷日。記者劉星君／攝影

潘孟安 屏東縣 香蕉

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