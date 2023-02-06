屏東路上一幕驚曝「移動豪宅」 內行人全嚇壞：是Foodtoro送

屏東「在地奇景」再+1？近日一名網友在屏東捕獲「野生巨大鮪魚」移動中，一名機車騎士載著一條超大鮪魚路過被網友拍下，照片曝光後引起網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO照，只見照片拍攝於屏東縣東港新生一路附近，一台機車後方勾著一台載物拖車，拖車上載著一尾幾乎比人還大的「巨大鮪魚」，拍下照片的原PO也惡趣味地形容，這簡直是一台「Foodtoro送」。

屏東在地奇景曝光後，吸引大批網友朝聖，紛紛留言「乖孫～阿公送你一條魚帶回家吃」、「移動豪宅可以這樣載？」、「魚比車還貴」、「這條至少50萬起跳」、「鮪魚生鮮直送」，但也有人質疑「不放冰塊不衛生」、「沒有冷鏈，食品安全堪憂」，還有不少人覺得這是鄉下特色。

其中，還有網友質疑照片中騎車的男子騎車未戴安全帽，根據道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，可處駕駛人新台幣500元罰鍰。