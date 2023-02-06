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大林蒲遷村國中小停招？ 教育局闢謠：遷前仍續招生不損受教權

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
鳳林國中加強辦學特色，設法留住生源。圖／高雄市教育局提供
鳳林國中加強辦學特色，設法留住生源。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局表示，為配合市府辦理大林蒲遷村安置，已規畫國中及國小新設校舍先期配套，達成大林蒲遷村後學生學習無縫接軌。遷村前學校仍將持續招生照顧子弟就學，絕不影響學生受教權，家長可安心放心送學子到校就讀。

110年2月公開大林蒲遷村計畫草案，公布後至今已召開3場遷村說明會，會中說明大林蒲地區現有3所學校鳳林國中、鳳林國小及鳳鳴國小，於遷村後將以遷校方式遷至安置區域。教育局表示，部分大林蒲地區居民因環境汙染與遷村計畫，已陸續搬離原戶籍所在地並至鄰近地區暫為居住，致影響國中學齡學生入學及轉學事宜。

教育局表示，為協助學生學習無縫接軌，配合遷村規畫並保障當地居民權益，會以專案協助目前設籍於大林蒲地區臨海沿區六里居民，可持居住事實相關文件就近於小港區、林園區、前鎮區與鳳山區學校辦理入學事宜。

教育局表示，將持續挹注多元資源扶植鳳林國中校務發展，提供更具優勢的員額編制，並與學校營造更完善的教育環境，規畫適性多元的課程，充分保障在地學子就學權益。學生在臨近企業及臨海林園大發工業區聯合汙水處理廠區內廠商回饋金等經費的挹注下，午餐、書包、書籍等多項教育費用都享免費優惠。

教育局 書包

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