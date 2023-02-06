蓮池潭燈會甫落幕 地方討論停車、觀光困境

高雄蓮潭燈會昨天落幕，高雄燈會第一次離開愛河，就是移師到蓮池潭，去年底蓮池潭周邊和愛河水岸升格為「指定觀光地區」，這次燈會可說是升格後的壓力測試。民眾熱議蓮池潭停車難、景點串連不足，議員表示，市府應有更完善的規畫，除了招商引資，也要考慮適度開發舊左營國中原址。

為期11天的燈會除了特色主燈燈光秀、翻轉文字等作品成為焦點外，停車亂象、景點串接和活動管理等問題也備受關注。過去蓮潭每年固定有萬年季、地方自辦年街等兩大活動，燈會讓原有的困境更加被關注。蓮池潭平日環境幽靜，不少人會在潭邊漫步、騎腳踏車，夏季時也有不少水上活動。

去年舊左營國中開發案經討論、環團請命後，高市府順意民意定調此處保存，作為公園用地。這次燈會停車難、在地住宿不足，不少人認為此處應可導入適當發展。市議員陳玫娟表示，舊左營國中地理位置好，應低密度開發，結合在地美食、民宿、停車空間和公園綠地，讓這塊地做更有效的利用，對於未來推展觀光更有助益。

台灣環境教育協會張豐藤理事長表示，當初推動保留舊左營國中綠地是為保護珍貴的老樹、文化資產等，但民團不反對適度開發，可為地方帶來更多潛力，未來的開發方向仍需更多參與、討論，才能符合環境、地方與發展需求。

觀光局表示，升格為指定觀光地區對於周邊空間與觀光開發更靈活，未來在水岸開放空間可設置遊憩設施、住宿、餐飲、遊艇碼頭等觀光設施。可藉由整合觀光地區內的資源、建設，提升旅遊品質和觀光產值。