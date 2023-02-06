元宵乞龜改求智慧 澎湖湖西天后宮飄書香

澎湖大小宮廟多有元宵乞龜活動，今年湖西天后宮推出文創元宵「乞智慧」，把部分龜品改成書籍或文具等，且來年不用奉還，讓傳統習俗增添書香氣息。

澎湖湖西天后宮主委盧根條接受中央社記者表示，元宵節各宮廟提供乞龜與發財金等習俗，天后宮除維持傳統外，今年推出文創元宵「乞智慧」書香交流活動，民眾除了乞龜，還可求智慧和文房四寶等文創作品，吸引不少小朋友在父母陪同下，向天上聖母祈求智慧，好玩又有趣。

盧根條表示，「乞智慧」活動只要擲出聖筊，就可以獲得由天后宮、澎湖縣政府、文化局、湖西公所與台灣中油等相關單位提供的文具或書籍；擲出2至4聖筊，則可獲童話繪本、一般文學小說、小套書；5聖筊以上，則可獲字典、圖書禮券等獎品。「乞智慧」所得獎品，來年都不用奉還。

澎湖湖西天后宮「乞智慧」活動，把部分龜品改成書籍，採取乞書和文創藝品，活動將至7日結束。