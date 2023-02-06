民進黨最年輕執行長 23歲周寁庠接下澎湖縣黨部重責

2022九合一大選，民進黨成功重新取回澎湖政權。幕後操盤手之一的民進黨澎湖縣黨部主委顏家康，今宣布聘請年僅23歲的周寁庠出任縣黨部執行長，成為民進黨內部歷任最年輕的執行長。

顏家康表示，本屆澎湖縣長及縣議員的地方選舉中，周寁庠協助舉辦多場千人造勢活動及協助縣黨部事務，表現卓越，令人印象深刻，所以延攬周接手執行長。

顏家康指出，周寁庠曾在民進黨中央黨部青年部、組織部服務，負責澎湖與中央的溝通，以及協調澎湖地方的選舉事務，有完整的組織及選務歷練。周對澎湖的公共事務、青年培力有熱情也有想法。

顏家康說，選後他不斷說服周寁庠加入澎湖團隊，周答應後，也終於填補了空了半年的執行長職務。

顏家康表示，民進黨是一個追求進步改革的政黨，在此次新任黨主席賴清德上任後，縣黨部也希望能夠跟著主席賴清德改革的步調，給予更多年輕人機會，為澎湖栽培更多優秀的政治人才。

顏強調，2000年出生的周寁庠也將打破民進黨史的紀錄，成為民進黨史上最年輕的地方黨部執行長。希望寁庠的加入能夠為澎湖的民主政治發展注入一股年輕的新力量。