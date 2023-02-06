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台灣鳳梨外銷攻日 陳吉仲：冷鏈物流穩定品質

中央社／ 屏東縣6日電

台灣鳳梨遭中國禁止輸入，各方合力調整出口市場，去年鳳梨外銷量達2萬468公噸，日本占7成以上，成為主要出口國，農委會主委陳吉仲今天表示，建置冷鏈物流系統，維持外銷鳳梨外銷品質。

鳳梨進入產季，農委會主委陳吉仲今天到屏東視察鳳梨產銷狀況及鳳梨冷鏈產銷供應體系。陳吉仲接受媒體聯訪指出，前年中國用介殼蟲片面不符合國際規定禁止台灣鳳梨輸入，在各方合作下，開拓新興市場，以去年鳳梨外銷量達2萬468公噸，銷日本就達1萬7850公噸，成為主要出口國。

陳吉仲指出，去年金鑽鳳梨產地平均價格每公斤新台幣23.02元，較民國110年金鑽鳳梨產地平均價格每公斤22.13元，增加4%；相較民國109年每公斤20.47元，增加12%。確保鳳梨產季維持價格水準，建立韌性農業，建置冷鏈物流系統，讓鳳梨外銷品質維持好水準。

屏東縣副縣長黃國榮表示，因應前幾年中國情勢改變，中央與地方間合作開拓日方市場，也建置產銷履歷或是冷鏈系統，在農民辛苦生產下，台灣鳳梨品質無庸置疑，屏東鳳梨率全國之先，將來持續合作，把屏東鳳梨推廣到全世界。

鳳梨農孫國樑也說，經過2年的磨合，也開拓很多以前沒有的市場，如加拿大、新加坡、馬來西亞、日本等，「中國市場不是第一選擇」，漸漸拓開就不依賴單一市場。

農糧署提及，近年輔導農民及農民團體優化田間管理技術，取得產銷履歷溯源管理供貨品質及建立完善的冷鏈供應體系等，確保供貨品質與安全。

鳳梨 屏東縣 陳吉仲

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