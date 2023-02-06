男子重大車禍四肢骨盆碎裂內臟破損 回高醫分享劫後「倖」福

5年前發生重大車禍的郭先生，四肢、骨盆嚴重碎裂，直腸、膀胱、肝、腎臟嚴重損傷，從屏東轉至高醫救治時已休克，所幸經醫療團隊自鬼門關救回，在醫院待近半年才出院。出院後他努力復健，且回到大學讀社工系所，生活充實，今天重返高醫分享「倖」福，感謝醫院有機會讓他「重生」。

高醫今天邀請歷年醫治過的重大外傷病返院，與當時照護團隊同聚一堂，行政院數位發展部長唐鳳在線上參與、衛生福利部醫事司、內政部消防署緊急救難組、高市衛生局及屏縣衛生局等代表都與會，高雄醫學大學董事會陳建志亦共襄盛舉。

高醫副院長戴嘉言今天並與「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農簽訂合作協議，將藉高醫醫療專業協力推廣災難應變經驗，強化社區急救能量，建立韌性社區。戴嘉言說，高醫在救治創傷病患與創傷區域聯盟的努力，成果有目共睹，近年也致力推廣到院前創傷與災難應變的教育，傳遞相關知識與技能給民眾。

壯闊台灣聯盟指出，聯盟在北部長期推廣災難應變與相關救護課程，常是開放報名即額滿，鑑於南部缺乏類似課程，希望透過這次與高醫簽訂合作協議，將課程帶入南部，也經由高醫的醫療專業協助培育師資，雙方互惠。

「外傷病患的命運取決於第一雙替他止血的手」，高醫外傷及重症外科主任陳昭文指這是美國軍醫學會創始人名言，許多當年照顧過郭先生的年輕醫護同仁，如今都成為緊急醫療的中堅成員，希望當年獲救的郭先生日後畢業，也能扮好稱職社工師，媒合適切的資源協助更多待援病患。

陳昭文指出，複雜性外傷常涉及跨科別協作，高醫近年與旗山、屏東等醫院建立合作網絡，運用遠程外傷指導(Teletrauma)的概念，在病患轉院前提前整備資源與排程；也協助政府推動救急救難一站通的應急數位基礎建設，讓嚴重外傷病患的資訊可提早傳至接收醫院，以期讓病患獲得最即時的治療。