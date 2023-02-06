屏東大武營隊史館大火 技師、文資專家現勘初判結構安全

屏東榮民總醫院園區，原大武營區歷史建築隊史館（正氣樓）5日凌晨遭祝融，屏東縣政府文化處今6日會同結構技師、設計單位及文資委員現勘，經初步判斷結構安全暫無太大影響，後續仍請廠商待火調完成，進行更詳盡的結構報告，後續修復仍以恢復原狀為原則。

文化處指出，原訂本周進場施工正氣樓，為縣府推動大武營區修復活化再利用計畫第二區工程，因暗夜大火，造成該建築2樓以上木桁架、木窗及室內粉刷層損壞，但洗石子、RC柱等結構體尚屬完整。縣長周春米指示，已啟動全區夜間保全巡邏，加強工區圍籬圍設及工區人員進出管制，以避免陌生人進出工區；同時也要求施工單位盡速完成室、內外監視器設置，以維護歷史建築安全。

屏縣府今邀集結構技師、設計單位及文資委員會勘，先行評估災損現況及確認建築結構安全。文化處長吳明榮說，初步判斷結構狀況安全，而在修復部分，因多屬木桁架及木窗損壞，文資委員建議仍以恢復原狀為原則，已請施工單位盡速盤點數量，並請設計單位儘速概估擬定變更設計及經費，並待火調完成，清理場域，以確保工區及周邊環境安全。

另有關火調部份，已完成現場鑑定，相關報告預計一個月內出爐。