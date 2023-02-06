漁會服務44年退休 屏東銀髮族76歲重回職場當庶務助理

高齡76歲的洪勝福，過去在漁會服務44年後退休，因經濟需求而又燃起重返職場的念頭，卻因高齡而多次求職被拒。在勞動部勞動力發展署高屏澎東區銀髮人才資源中心協助下，洪順利找到工作，成為造船公司的庶務助理，利用之前豐富的工作經驗，專責進行物料盤點與貴賓接待。

洪勝福是屏東東港人，年輕時就跟隨家裡跑船，後來到漁會工作，負責管理船隻進出、行程紀錄及出進貨控管。退休後度過一段悠閒時光，他開始懷念與大海為伍的生活，另一方面也想為子女分擔經濟負擔，於是開始嘗試接觸相關工作，卻因年紀問題不斷碰壁。

在一次高分署銀髮中心的屏東倡議活動中，洪勝福得知有幫助銀髮者找工作的服務，經過輔導員的諮詢和輔導，開始媒合屏東在地的造船廠商。起初廠商一聽到求職者年紀這麼大了，還有所顧慮，透過輔導員鍥而不捨地倡議與解說，再加上洪勝福表現出積極有活力的態度，其資深工作經歷又符合廠商用人的需求，最後廠商打破用人顧慮，錄取他成為庶務助理。

為了讓洪勝福快速適應工作，公司特別將庶務助理的職務調整成固定班工作時間，減少搬運物品的工作內容，同時運用他之前豐富的工作經驗，專責進行物料盤點與貴賓接待。上工後洪勝福認真的工作態度，讓廠商業務漸創佳績，再加上接待貴賓時的親和力與笑容，顧客都對他印象深刻。

白髮蒼蒼的洪勝福在所有的員工中，顯得很特別。他的表現受到主管認同，也因為他是職場中屈指可數的高齡，為職場帶來一股穩定的力量。

洪勝福如今已穩定就業超過5個月，他說，雖然已經76歲，身體還算硬朗，謝謝銀髮中心協助找到適合的工作。有人看他可能覺得年紀這麼大了還出來工作，但能工作就是一種幸福，而且可以增加自信。