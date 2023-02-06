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「一隻台灣黑熊之死」 屏東林管理處放映紀錄片發人深省

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
林務局屏東林區管理處4日在屏東縣立圖書館總館舉辦「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片巡迴放映會第2場，映後座談。記者劉星君／攝影
林務局屏東林區管理處4日在屏東縣立圖書館總館舉辦「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片巡迴放映會第2場，映後座談。記者劉星君／攝影

林務局屏東林區管理處4日在屏東縣立圖書館總館舉辦「一隻台灣黑熊之死-711/568的人間記事」紀錄片巡迴放映會第2場，放映會後邀請紀錄片導演等人跟民眾分享，與觀眾交流互動，有民眾說「對野生動物來說，人類才是最強勢、最大群的滋擾生物」，全片發人深省，接下來在高屏地區還有3場放映座談會。

屏東林管處指出，後續還有3場放映會2月11日下午2點半在高雄內惟Reel ONE 1廳、2月14日晚間6點半在高雄內惟Reeo TWO 2廳，這兩場網路報名皆額滿，若民眾有興趣可到現場候補。2月17日上午10點半在墾丁國家森林遊客區遊客中心播放，還有名額，歡迎民眾報名。

屏東林管處指出，東卯山黑熊，研究記錄編號為711。曾因滋擾農舍翻冰箱覓食的畫面在網路及媒體喧騰一時。誤中陷阱「山豬吊」後傷勢嚴重，一度瀕臨截肢，經特有生物研究保育中心野生動物急救站悉心照料400多天後順利康復，第二次異地野放至林相完整、食物充足且鄰近水源，遠離聚落、農地的丹大野生動物重要棲息環境時，編號改為568，期盼牠回歸山林後順利發展。

711/568歷經兩次重傷、兩次野放，2022年5月9日在仁愛鄉武界山區，被傳承原住民狩獵文化的獵人誤捕後射殺。林務局將救傷、野放完整過程製作紀錄片，「回眸」牠在人間的點點滴滴，期望透過此片幫助社會大眾學習如何與野生動物共存。

映後座談會，屏東林管處副處長朱木生說，林務局從2021年起推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，將石虎、水鴙、水獺、草鴞等納入給付保護，並在去年新增台灣黑熊。生活在瀕危物種重要棲地內的民眾，若因上述物種影響生活及生計，或協助台灣黑熊通報及巡守等，可獲得損害補貼及相關補助經費。未來持續向民眾宣導，如何保護瀕危野生動物並與之共存，避免憾事再次發生。

隨著生態保育工作日漸有成，人類與野生動物生活邊界衝突日益增加，屏東林區管理處提醒，可持舊式山豬吊陷阱至鄰近工作站或林管處洽詢，免費更換改良式獵具，避免台灣黑熊誤觸陷阱。

若誤捕台灣黑熊等瀕危保育類野生動物，或發現牠們誤觸陷阱，請撥打0800-000-930（您您您-救山林），讓專業團隊前往協助救援。

台灣黑熊 屏東縣 紀錄片

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