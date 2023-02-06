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大林蒲遷村第4場說明會11日登場 王美花、陳其邁出席

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁出席大林蒲遷村第二場說明會。圖／高雄市都發局提供
高雄市長陳其邁出席大林蒲遷村第二場說明會。圖／高雄市都發局提供

高雄大林蒲遷村第四場說明會11日舉行，居民們已在春節後陸續收到開會通知，經濟部長王美花及市長陳其邁都會出席。高雄市都發局今天表示，草案內容含括大林蒲私有住商區土地可一坪換一坪至遷村安置地、非住商土地以市價加計40%補償、建物採全新重建價格補償等從優條件，盼協助居民換新居換新厝。

陳其邁多次造訪大林蒲與當地里長及地方人士洽談遷村方向，市府在110年2月公開遷村計畫草案，公布後已召開三場遷村說明會，希望兼顧大林蒲居民財產權、生活居住權與社會權。

都發局指出，針對三場說明會中居民反映的意見，市府與經濟部積極研議及參採，包括放寬私有住商區土地一坪換一坪資格、提高農產物收入損失津貼、增加市場攤台救濟、增加弱勢戶遷移費、新增安置地容積提升方案、增加農業區土地得跨區區段徵收換選高坪特定區住宅區土地、新增設籍鳳鼻頭漁港漁船(筏)優惠收購、安置地興建獨棟綜合性活動中心暨文化館等，遷村經費更爭取到行政院的支持，從原先匡列的589.81億元提高到694.31億。

都發局長吳文彥表示，針對遷村安置地的規畫，每一街廓均畫設10米以上的道路，讓居民們選到的土地都是基地方正、鄰接大馬路的環境，並將補充安置地的公共設施，包括新建學校、社區公園、活動中心、消防分隊、派出所、市場等，配合周邊既有的濕地公園、衛武營公園、圖書館、日照中心、托嬰中心等設施，打造優質居住的環境。遷村地鄰近五甲商圈、夢時代購物廣場、SKM Park等購物商場，居民購物方便。在交通方面，鄰近的國1及台88，加上即將動工的捷運黃線，也大大增加了居民的便利性。

都發局表示，第4場說明會11日上午10點在大林蒲中油活動中心舉辦，除說明遷村計畫草案內容外，也聆聽居民意見。有關大林蒲遷村計畫書（草案）及歷次修訂資料，可至大林蒲遷村計畫資訊網https://dalinpu.kcg.gov.tw/DRP/web_page/index.jsp查詢，或洽大林蒲專案辦公室0800600177、07-3315333。

高雄市長陳其邁出席大林蒲遷村首場說明會。圖／高雄市都發局提供
高雄市長陳其邁出席大林蒲遷村首場說明會。圖／高雄市都發局提供
大林蒲遷村安置地公共設施保安濕地公園。圖／高雄市都發局提供
大林蒲遷村安置地公共設施保安濕地公園。圖／高雄市都發局提供

陳其邁

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