高雄大林蒲遷村11日第4場說明會 學校憂學生流失

大林蒲遷村案進度懸而未決，2月11日將辦第4場地方說明會，地方抱怨開會在即，卻連遷村安置草案修改說明書都沒有。最近地方傳大林蒲學校很快要停招，家長憂「孩子能否在原學校念到畢業？」當地鳳林國中111學年新生入學數已減2成，校方擔心112學年會更嚴竣，趕緊闢謠並加強辦學特色，設法留住生源。

教育局表示，設籍大林蒲地區孩子，可透過專案就近選擇在小港、前鎮、林園、鳳山學校新生入學或轉學，不受戶籍限制，未來會在遷村新基地上建新國中、國小，不會影響學生受教權，會做最好的銜接和安排。

高雄市教育局曾針對大林蒲居民子弟國民中學新生入學及轉學議題發出公文，因應大林蒲居民遷村計畫，有些民眾已陸續搬離原居住地並於鄰近地區暫為居住，但原居住地戶籍尚未遷出，學生入學資格有特殊原因的個案，且有居住高市事實者，得由國中專案處理。設籍大林蒲地區鳳森、鳳林、鳳源、 鳳興、龍鳳及鳳鳴等6里，可專案就近於小港區、前鎮區、林園區、鳳山區學校持居住事實相關證明文件，辦理國中新生入學及轉學事宜，不受戶籍限制。

里長洪富賢說，教育局的公文加大了家長的恐慌，怕孩子讀到一半學校要遷移怎麼辦？他還要忙著安撫家長，解釋不會影響孩子受教權，市府須將對孩子受教權衝擊將到最低。

教育局表示，遷村案由市府主導，教育局配合一旦遷村案啟動，也會有新址遷校配套措施。公文內容是給家長更多選擇，以學生受教為優先考量。

市議員鄭光峰表示，市長陳其邁相當重視受教權，可理解家長的焦慮，陳其邁已指示一定會要確保師生比、教育品質，後續也會在遷村預定地蓋學校。第四次說明會將有更細節討論，過去的大方向如一坪換一坪等已確定，弱勢租屋族將來會有社宅可租，另外有居民希望現在的鄰居遷村後仍可住在周邊，這部分陳其邁也支持，但相關細節要再確認。

高市府2月11日上午10點要在中油大林蒲康樂活動中心，舉行「新材料循環產業園區申請設置計畫-大林蒲遷村安置計畫書（草案）第四場說明會。地方抱怨不到一個星期就要開，卻還看不到新草案的內容。

大林蒲遷村促進會理事長黃琨育表示，市長陳其邁多次說一定讓居民歡喜入新厝，但不少細節都沒談，近日又有居民跑來說擔心未來會負債蓋房。另外有不少弱勢居民在大林蒲是免費借住親友家，未來即使是社宅負擔仍太重，「這樣到底要怎麼歡喜入厝？大家擔心都擔心到睡不著了！」

黃琨育指出，過去紅毛港遷村有5年的稅金減免，但大林蒲遷村目前仍沒提到這塊，「既然陳其邁說條件一定比紅毛港好，那就要拿出具體作為，不要只是空口說大話！」

高雄市沿海六里遷村認同協會會長陳俊郎表示，沿海六里普遍有財產共有狀況，房屋產權都是共有的，後續遷村會有產權問題，希望市府能以總歸戶去處理，但市府目前希望能取得全數共有人同意，「這會有難度！」這次說明會陳俊郎將提出此狀況，希望能獲得更好的解決方案。