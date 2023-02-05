元宵節全台唯一客家傳統屏東高樹鄉大路關「細妹過年」

今天是元宵節，屏東縣高樹鄉是客家六堆右堆，高樹鄉大路關有全台獨一無二元宵客家傳統，婦女們在元宵節拋下家事「放假一天」，只需提花燈、吃小吃，押寶博弈，今年元宵節在高市右堆愛鄉文教基金會參與，在大路關石獅公園擴大辦理，讓更多人了解客家傳統文化。

「細妹過年」的由來，高樹鄉大路關老麵店藝文空間老闆温世和說，祖先創造節日都很有智慧，由來他問好多個長輩，這項習俗從多久前開始已不可考，他在10年前開始，希望將細妹過年傳統文化傳承下去與社區推動。

60多歲温世和說，過年期間女性很忙碌，年前張羅大家新衣服、採買年貨，除夕圍爐，初一招待客人，初二小姑、大姑回娘家，從早忙到晚，元宵節讓細妹「過年」放假一天，也是體貼女性，年節也剛好收尾，更是祖先留下來的珍貴資產，他也依循傳統在這天發紅包慰勞店內女員工。

高市右堆愛鄉文教金會執行秘書鍾燕綸說，「細妹過年」今年是第八屆舉辦，前年、大前年遇到疫情停辦，去年社區仍維持傳統辦理，今年擴大，以往細妹過年會到市區逛街，今年將市集搬到大路關，讓細妹不用跑到市區也可以逛街、提燈好不愜意。

現場也有設置闖關遊戲卡，讓大眾認識傳統客家遊戲，包括板凳角力、跌三烏、掀連寶等，30歲來自高雄的柯小姐說，以前都不知道高樹鄉客庄元宵有「細妹過年」習俗，今天參與體驗很棒。

跌三烏是客家傳統博弈遊戲，只有過年或祭祀後才能玩，通常喊「三烏喔」後，將三枚銅錢置於手背，向上拋投，落地後黑的那面多者算贏。