澎湖山水上帝廟乞金靈龜 415兩有雙鑽石眼的黃金龜今亮相

澎湖縣長陳光復今天為山水上帝廟乞金靈龜系列活動剪綵，415兩黃金龜正式亮相！備受矚目的金靈龜是福興集團去年以5相1陰乞得，共400兩黃金打造，今年加願15兩的純金官帽，一共奉還415兩，市價近3千萬元；日日有福有限公司並致贈鑽石眼睛一對1.77克拉，鑲於金龜上。

陳光復擲灑糖果、硬幣給信眾，共享福分，連續3天的元宵活動熱鬧展開。他表示，「北天燈、南烽炮、東寒單、西乞龜」，澎湖乞龜是全台四大元宵慶典之一。山水上帝廟元宵乞龜從早年的肪片龜、米包龜、巧克力龜到現在的黃金龜，乞黃金龜也成了澎湖元宵盛事之一，歡迎大家來乞龜，感受澎湖特有文化。

山水上帝廟元宵活動在陳光復、警察局長林逢泉、馬公市長黃健忠、馬公市代表陳永澎、山水里長陳安國、澎防部政戰主任楊世盛、山水上帝廟主委張再會、山水上帝廟重建董事會總董陳能安、副總董張明利等人剪綵後展開，為期3天，有乞金龜、摸彩、晚會、錢兔似錦乞好康、猜燈謎、過平安橋、求發財金及美食市集。