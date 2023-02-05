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妙崇寺住持宏安長老尼獲頒泰國榮譽博士 王金平出席

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄六龜妙崇寺是當地著名佛寺。記者劉學聖／攝影
高雄六龜妙崇寺是當地著名佛寺。記者劉學聖／攝影

高雄六龜區清涼山妙崇寺住持宏安長老尼今天獲頒泰國摩訶朱拉隆功大學榮譽博士學位典禮，這也是台灣第二位獲頒該校榮譽博士學位的佛教界人士，今天上午在妙崇寺舉辦授證典禮，場面十分盛大隆重。泰國摩訶朱拉隆功大學行政管理事務副校長、學生事務副校長及佛教系教授等一行十人蒞寺頒贈名譽博士學位證書、法扇及袈裟，中國佛教會理事長淨耀大法師及立法院前院長王金平等人出席盛會並見證整個授證過程。

泰國摩訶朱拉隆功大學是泰國高級佛教教育機構，已有百餘年歷史，在泰國佛教界中佔有極崇高地位，泰國摩訶朱拉隆功大學台灣分校「淨覺僧伽大學」創辦人淨心長老，獲泰國摩訶朱拉隆功大學授與榮譽博士學位。時隔二十二年後，泰國摩訶朱拉隆功大學再度頒授榮譽博士學位給「清涼山護國妙崇寺」住持宏安長老尼，實為台灣佛教界之光。

此一授證典禮中，摩訶朱拉隆功大學代表團也帶領南傳法師誦經祈福，代表團與宏安長老尼並互贈紀念品，整個過程十分隆重。

前立法院長王金平會後接受媒體訪問時暢談總統局勢，透露民眾黨主席柯文哲有意參選2024年總統，王金平表示「幾天前，柯市長有來看我，我問他，他說他要選。」當時兩人就是聊了一些國家大事，沒有聊其他的。

高雄六龜區清涼山妙崇寺住持宏安長老尼（左）今天獲頒泰國摩訶朱拉隆功大學榮譽博士學位典禮，授證典禮場面十分盛大隆重。記者劉學聖／攝影
高雄六龜區清涼山妙崇寺住持宏安長老尼（左）今天獲頒泰國摩訶朱拉隆功大學榮譽博士學位典禮，授證典禮場面十分盛大隆重。記者劉學聖／攝影
立法院前院長王金平透露柯文哲有意參選2024總統大選。記者劉學聖／攝影
立法院前院長王金平透露柯文哲有意參選2024總統大選。記者劉學聖／攝影

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