高雄蓮潭燈會今晚落幕 美日韓姊妹市訪賓拍不停

今天是元宵節，高雄蓮潭燈會將在今晚落幕，今天天氣晴朗，市民、遊客趕在最後一天逛燈會，來自日、韓、美國的4個姊妹市及友好夥伴城市訪團也參與燈會感受元宵節熱鬧氣氛，今天在高雄萬豪酒店辦接待午宴，讓遠道而來的朋友感受南台灣熱情。

韓國水原特例市、日本熊本縣及熊本市及美國波特蘭市等姊妹市及友好夥伴城市代表團，2月3日抵達高雄，接連走訪蓮潭燈會、壽山動物園、大港橋及駁二藝術特區等景點。

高雄市觀光局長高閔琳、行國處長張硯卿等人親自導覽，為外國訪賓說明燈會的規畫精髓，一行人在「翻轉未來視」、「ㄇㄚˊ幾兔」和「光縴蘆葦」等作品前端詳許久。

韓國水原市代表團團長金容德（KIM YONG DUK）表示，疫情後首次拜訪高雄，心情既興奮又期待，高雄城市的美麗與熱情讓人印象深刻，曾經來過高雄的訪團成員稱讚「高雄蛻變令人驚豔」。

參訪行程有一站是到去年底重新開園的壽山動物園，金容德說，園區巴士規畫有巧思，可從園區俯瞰高雄美麗市容，感受相當舒適的遊園氣氛。一行人還走訪大港橋、駁二藝術特區，觀賞旋轉橋知名的「旋轉開合秀」，也聽取駁二成為藝術聚落的轉型過程。