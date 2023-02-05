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陳其邁赴桃源區視察7建設 明霸克露橋拚114年完工

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左四）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（左三）等人做簡報。圖／高雄市政府原民會提供
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左四）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（左三）等人做簡報。圖／高雄市政府原民會提供

南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，目標是在民國114年汛期來臨前完工。高雄市長陳其邁昨天下午到桃源區視察明霸克露橋工程等建設，他表示，荖濃溪水文環境複雜，需要河川局等其他單位共同協助，市府也會向中央爭取經費提升原鄉建設，不論住市區或山區，都是要被用心照顧的市民。

明霸克露橋前年8月7日不敵豪雨，被凶猛土石流擊毀，桃源區梅山村等聯外交通一度受阻，目前已有鋼便橋可通行，新橋正興建中。山區工程除要克服缺工缺料考驗，明霸克露橋周邊水文、地質條件複雜，工程難度更高。

公路總局三工處甲仙工務段長陳正偉表示，明霸克露橋新橋工程隨時要因應環境變化作微調，工程有幾項重點，包括跨越玉穗溪橋梁採不落墩直接跨越，降低上游土石流衝擊橋梁風險，橋面高程較鋼便橋提高15公尺，增加通洪斷面。

除關心明霸克露橋施工進度，陳其邁一行人昨天下午在桃源區連排7個行程，走訪梅山里、復興里、勤和里、建山里等，在梅山部落視察梅山大橋及馬舒霍爾吊橋維護情形，聽取地方心聲。梅山吊橋是部落重要的農產運輸要道，桃源區公所定期維護管理，居民希望拓寬並加強吊橋安全，陳其邁責成相關單位研議補強拓寬方式，並提報計畫向中央爭取預算。

桃源區自然環境優美，去年5月南橫公路全線開通後，觀光客、山友大增，民代、族人向陳其邁反映，希望能在瓦阿系吊橋旁空地建置產業市集，創造多贏。

市府表示，為活化復興派出所閒置空間，市府原民會在110年完成整建修繕為山籟愛玉館，增設愛玉產業相關設備，後續將改善愛玉館周邊景觀工程及排水系統。陳其邁指示相關單位協助規畫市集，並整治周圍環境，可與部落居民合作推出多元特色商品，打造觀光體驗空間，加大力道推廣原鄉觀光及農產。

原民立委伍麗華、高雄市議員高忠德、桃源區長杜司偉等人全程陪同視察，伍麗華說「陳其邁大概是最常跑原鄉的高雄市長」。

高雄市長陳其邁昨天下午在桃源區連排7個行程，走訪多個里聽地方聲音。圖／高雄市政府原民會提供
高雄市長陳其邁昨天下午在桃源區連排7個行程，走訪多個里聽地方聲音。圖／高雄市政府原民會提供
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左四）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（右三）等人做簡報。圖／高雄市政府原民會提供
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左四）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（右三）等人做簡報。圖／高雄市政府原民會提供
高雄市長陳其邁（右三）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，陳其邁強調，不論住市區或山區，都是要被用心照顧的市民。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（右三）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，陳其邁強調，不論住市區或山區，都是要被用心照顧的市民。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（右四）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，陳其邁強調，不論住市區或山區，都是要被用心照顧的市民。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（右四）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，陳其邁強調，不論住市區或山區，都是要被用心照顧的市民。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（左）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，立委伍麗華（右）全程陪同，她說「陳其邁大概是最常跑原鄉的高雄市長」。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（左）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，立委伍麗華（右）全程陪同，她說「陳其邁大概是最常跑原鄉的高雄市長」。圖／高雄市政府提供
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左四）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（右三）等人做簡報。圖／立委伍麗華團隊提供
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左四）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（右三）等人做簡報。圖／立委伍麗華團隊提供
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左一）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（左二）等人做簡報。圖／立委伍麗華團隊提供
南橫公路高雄桃源區明霸克露橋前年遭土石流沖毀，斥資5億啟動重建工程，高雄市長陳其邁（左一）昨天到桃源區，關切明霸克露橋工程等建設進度，聽取甲仙工務段長陳正偉（左二）等人做簡報。圖／立委伍麗華團隊提供
高雄市長陳其邁（左二）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，陳其邁強調，不論住市區或山區，都是要被用心照顧的市民。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（左二）昨天下午安排到桃源區視察地方建設，連跑7個行程，陳其邁強調，不論住市區或山區，都是要被用心照顧的市民。圖／高雄市政府提供

明霸克露橋

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