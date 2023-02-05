高市客家「新年福」陳其邁循古禮祭儀 客家粄食吃平安

高雄市客家事務委員會今天在新客家文化園區，舉行「新春祈福」祭儀，客家傳統的「新年福」是比過年春節還要重要的慶典，許多客家鄉親來參加。市長陳其邁先以客家語向大家問好，然後遵循古禮行「三獻禮」祭拜，祈求天地諸神、伯公保佑新的一年平安順遂。

竹客北客家八音演奏揭開活動序幕，高雄市歡樂客家成長團演出「歡喜團圓慶豐收」，樂線綜藝團歌唱排八字 。美濃東門國小學童的客獅表演贏得熱烈掌聲。陳其邁與立委邱議瑩、李昆澤、許智傑等民代，一起依客家三獻禮祈福，祈求伯公及上天保佑。

陳其邁表示，這幾年客語沉浸式教學從幼兒園到國中，3月全國首創第一所客語沉浸式非營利幼兒園就要開園，還有扶持客語認以及客家建設，希望更進一步保存客家文化傳統。各項基礎建設結合客家創生、觀光，活絡客家產業和經濟。

陳其邁說，陸續有不少客家青年回到客庄，作為地方創生的火車頭，結合更多行銷與創新，會讓客庄充滿活力。市府未來會在客家文化傳承與地方創生更努力。