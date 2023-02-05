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屏東大武營區歷史建物隊史館大火 周春米：查原因 全面修復

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（中）今上午到現場了解情況，並強調將全面修復。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（中）今上午到現場了解情況，並強調將全面修復。圖／屏東縣府提供

屏東榮民總醫院院區今天凌晨1點多驚傳火警，園區內列為歷史建築物保留的隊史館（正氣樓）遭火警，消防局初步清點正氣樓2樓木桁架屋頂全毀，所幸無人傷亡，不影響屏東榮總醫療運作。縣長周春米上午也到場了解，盡速調查起火原因，全面修復，增加夜間保全加強巡邏並裝設監視器。

縣長周春米說，請消防局火調人員進入，盡速調查起火原因，指示警察局調閱周邊監視器，查明有無人為縱火，絕對嚴辦，增加夜間保全加強巡邏，並設置必要的監視器，保護園區內13棟歷史建築，全面修復正氣樓。

周春米感謝消防打火弟兄及縣府團隊跨局處同仁徹夜辛苦救災，周強調，屏東榮民總醫院及周邊園區是縣府爭取打造，提供縣民鄉親健康醫療服務，園區內保留歷史建築更是珍貴文化資產，絕不允許遭破壞，如若查獲不法，絕對依法嚴辦。

消防舉初步清點火場，隊史館正氣樓1樓沒有災損，但二樓木桁架屋頂全毀，所幸無人傷亡。衛生局也聯繫屏東榮總值夜主管，確保醫療作業正常運作，未受火災影響。

屏縣府指出，屏東榮民總醫院園區前身是軍方大武營區，除了屏東榮總主體建築外，縣府規畫周邊近8公頃公園，包括停車場、道路、滯洪池等設施，加上5公頃的國有住宅區用地先保留一併開闢為綠地，環繞醫院的公園綠地合計超過12公頃。

營區遺留建物在縣府努力溝通，近乎全區保留，縣府在2021年登錄屏東縣歷史建築，總共保留特戰營兵舍、醫務室、聯合二級廠、戰備大樓、傘具修復工場、 烘傘房、隊史館等12棟建築物及1處防空洞，正陸續由縣府文資所修復中。

屏東大武營區隊史館正氣樓列為歷史建築，今天凌晨發生大火，二樓全面燃燒，消防局火調人員今天展開調查。記者劉星君／攝影
屏東大武營區隊史館正氣樓列為歷史建築，今天凌晨發生大火，二樓全面燃燒，消防局火調人員今天展開調查。記者劉星君／攝影

歷史建築 屏東縣

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