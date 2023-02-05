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台南夜間火警影響高雄空品 雪上加霜AQI橘色轉部分紅色

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局出動無人機高空稽查空品。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局出動無人機高空稽查空品。圖／高雄市環保局提供

台南市新市區昨晚發生廠房旁的廢棄輪胎火警，產生大量濃煙，顯著影響下風處空氣品質。高雄市環保局表示，今天上午8時高雄的空氣品質指標AQI，從橘色提醒轉為部分紅色警示，包括鳳山、小港、前金、前鎮區，環保局即時掌握啟動應變。

高雄市環保局空汙與噪音防制科長王亭鈞表示，昨晚台南市新市區廢棄輪胎火災，產生大量濃煙，今天環境弱東北風吹拂，高雄位於下風處，雲量多濕度較高，擴散條件較差，導致汙染物累積於高雄不易消散，以致空氣品質為橘色提醒為主，有幾處為紅色警示。

環保局已啟動應變，要求大型汙染源提升防制效率，減少汙染排放。今天將加強汙染源稽查，減緩空品惡化，提醒民眾注意空品變化，減少外出劇烈活動，如需外出應做好個人防護。

環保局表示，今日將持續加強應變作為，包括：要求轄內大型工廠提昇防制效率、降載減排；其中龍慶鋼鐵、中纖二廠等工廠停爐，中油大林廠、林園先進、台聚、和桐化學等業者提升防制效率，減少汙染排放。並加強稽查轄內鋼鐵業固定汙染源，都會交通熱區執行路邊攔查、怠速稽查。通知轄內營建業者加強覆蓋及灑水等防制措施，減緩空品惡化。

環保局也使用Line即時群組，通報相關局處配合執行應變措施，協請各局處通報底下轄內區公所、學校、衛生所及照護機構等落實相關防護措施；另利用轄內有線電視、公車業者及高捷車站跑馬燈宣導，提醒民眾注意空品不良並適時防護 。

今日今元宵節，許多民眾習慣去廟宇燒香拜拜以及施放鞭炮驅邪祈福。環保局提醒燒香、燒紙錢及燃放鞭炮容易造成環境髒亂與空氣汙染，呼籲民眾可以透過「以功代金」、「紙錢集中燒」及「使用電子鞭炮」，不僅誠心不減，同時也為環保出一分力。

高雄市環保局加強進廠稽查工廠設備操作情形。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局加強進廠稽查工廠設備操作情形。圖／高雄市環保局提供

空氣品質

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