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霧台鄉長巴正義：做好長照

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣山地原住民霧台鄉是魯凱族大本營，全鄉8個部落，近20年歷任鄉長皆出身教育界，新任鄉長巴正義是霧台國小退休教師，來自基層的他，深知部落需要，要打造霧台成為有機鄉，施政重點在長照，照顧好長輩，讓青年能安心打拚。

56歲巴正義在教育界深耕30多年，師專畢業後先到離島澎湖縣服務6年，再回霧台家鄉服務，去年申請退休，抱持破斧沉舟態度投入選戰，在4人激戰中勝出。

霧台鄉約3千餘人，是屏東縣海拔最高的鄉，有雲霧之鄉美譽，沿台24線，霧台鄉包含神山、谷川、霧台、吉露、好茶、佳暮、大武、阿禮8個部落，其中神山、阿禮、大武部落，是全台首個原鄉畫設為自然人文生態景觀區，讓觀光與部落平衡發展。

巴正義說，參選鄉長是看到部落需要，希望打造霧台成為有機鄉，回復傳統農作，友善耕作，提高農業經濟價值。

他說，部落老年人口多，施政將重視長照，讓青年專心打拚，將盤點、善用閒置空間，例如霧台國中閒置空地可興建相關設施，或當文健站使用。部落耆老是鄉內無形文化資產，將發揚及傳承部落文化。

「山區水資源開拓是一大課題。」巴正義說，山上水資源場域牽動傳統領域分界，近年南部水情吃緊，水資源開發、引水是未來一大挑戰。

屏東縣 鄉長 水資源

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