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視察屏東社宅 周春米盼提前完工

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

屏東縣長周春米、營建署南工處長吳瑞安等人，昨到屏東首座社宅「瑞屏安居」視察工程進度，提醒注意勞安、做好環境維護、友善鄰里關係；周春米並盼加緊工程進度，讓位市中心500餘戶社宅，2025年底提前完工，供縣民居住。

「瑞屏安居」是屏東縣內首座社會住宅，總經費逾20億，共529戶，去年9月動工，基地位處屏東市瑞光里歸來派出所旁，鄰近賣場、學區，交通便捷、生活機能完善，也規畫店鋪及托嬰中心，健全周邊社區生活機能，目前施工進度百分之4.74，原訂2026年5月中旬完工。

周春米昨視察時期勉，施工團隊能超前預定進度、3年後完工。她說，「家是人民最重要的支持」，瑞屏安居是具社區共享的友善社會住宅，盼施工團隊能「顧質顧時」、滿足縣民期待，讓租客住得安心，成為縣內社宅典範，將持續尋找適合地點，照顧縣民居住權益。

屏東縣城鄉發展處長李怡德表示，「瑞屏安居」完工後，將陸續公布相關申請訊息，請民眾關注市府公開網站，另第2處位於潮州鎮社宅「光春好室」，現送審基本設計，恆春鎮仍在勘選基地中。

社宅 周春米

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