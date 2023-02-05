保留近200棵雨豆樹 輕軌綠廊可期

配合高雄環狀輕軌捷運第二階段工程，大順一路等多處路口明起將封閉施工45天，高雄市副市長林欽榮昨視察工程進度，指將優先啟動C20到C24人行環境空間分段改善，車站設置「以站就樹」，大順路206棵雨豆樹僅遷移9棵，未來輕軌綠廊將讓市民驚豔。

高雄輕軌二階工程將進行，大順路與鼎山街路口地下排水箱涵改建，封閉期程預計45天，明日起封閉大順一路、富民路，及大順二路、鼎山街南北向路口，8日起封閉大順二路、寶興路東西向路口。

林欽榮昨視察表示，目前A、B、C三處工區工程總進度約4.5％，微幅超前，因應輕軌通車前初、履勘程序作業，已責成施工團隊以今年11月中旬完工為目標，盡可能減少民眾交通不便。

高雄輕軌C20至C24站於去年10月通車， 因沿線綠林成蔭，龍貓隧道意象一夕暴紅，林欽榮認為，承襲龍貓隧道成功經驗，大順路段完工後輕軌行駛地景，也將最大程度保留雨豆樹，營造更具特色綠廊。

他說明，這次工區共206棵雨豆樹，車站設置採取「以站就樹」原則，僅准予移植9棵雨豆樹，妥善保護植栽，相信未來輕軌綠廊可讓更多市民、參觀者驚豔。