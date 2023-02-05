高市審再生水廠預算 砲聲隆隆

南部水情緊張，市議會昨審議水利局再生水廠預算，藍綠議員火花四射。議員質疑，市府不斷投資興建再生水廠，代表高雄缺水壓力，未來產業投資設廠面臨水源不足窘境；水利局說明，再生水是因應新產業需求，2028年4座水廠最高日產近18萬噸，產業不缺水。

高雄每日用水140萬公噸，其中民生120萬噸，工業用水原需要30萬噸，2座再生水廠挹注後，目前降至20萬噸；未來台積電及橋頭科學園區運作後，單日至少新增12萬噸用水。

市議會昨審議水利局再生水廠相關預算，國民黨議員陳美雅表示，高雄一直有缺水問題，水利局收入出現負數，是否水廠運作未如預期，未來再生水源能否供應台積電等更多進駐廠商，水電不足如何讓廠商安心？

議長康裕成指出，缺水與再生水不能畫上等號，這是兩回事；康的發言引發陳美雅不滿，指責康不該替市府局處解釋、帶風向，議會淪為「議事局」，雙方衝突一觸即發，康裕成敲槌喊休息，逕自走出議場。

國民黨團指出，官員答覆不清楚，議長不該直接護航市府，扭曲議員發言，未站在公正立場主持議事程序；民進黨團則說，國民黨議員扭曲議長善意提醒，不該小題大作，轉移問政不專業焦點。

康裕成出示開會資料說，很認真做筆記，記錄每人發言次數，讓藍綠議員充分發言，沒有不公正；議員張博洋說，再生水是工業使用，與民生缺水連結不恰當。

水利局長蔡長展說，高雄已完成鳳山、臨海2座再生水廠，每日供水7.8萬噸、營收160萬，收入出現負數是涵蓋砂石收益在內，事實上收入是穩定的。今年持續規畫橋頭與楠梓再生水廠，2026年橋頭每日供水3萬噸，2027年楠梓每日供水7萬噸，2028年共可日供17.8萬噸。

蔡強調，再生水是因應新產業需求，市府跟廠商簽訂合作備忘錄，須依廠商時程打造。許多國際企業大廠水資源利用，均以再生水為指標，再生水只供產業使用，可針對產業需求客製化，有助於科技廠招商，推動產業轉型。