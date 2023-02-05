金門料羅灣軍事景點 陳福海盼民營

金門料羅灣沿線有成功營區、中興堡、天空之城、高洞、漁村小艇坑道等知名軍事景點，縣長陳福海昨天會勘周邊環境與工程，要求相關單位思考完工後經營管理模式，可採民間投資或標租，創造雙贏。

縣府觀光處表示，周邊整建計畫分為四部分，第一部分為中興堡及天空之城的景觀工程，總經費為2500萬元，年前已完成；第二部分是漁村的小艇坑道，總經費為4700萬元，已發包，預計年底完工。

第三部分成功坑道至中興堡旅遊路線，總經費為2700萬元，目前進行設計單位遴選，預計明年底完成；第四部分是高洞點周邊環境營造工程，總經費為4900萬元。

陳福海說，景點管理需要人力，縣府財政困難要有更多樣的經營方式，尋求更多的資源投入。對於景點的建設，應盡量保持原有的地形、地貌。

縣議員董森堡表示，主政者應有永續性及全面性的思維，不是爭取預算辦工程就沒有下文。過去金門的營區缺乏配套的後續管維計畫，以致相同維修工程一做再做，耗費公帑，金門有很多文史工作者都可諮詢。

他建議對撥用營區及戰地史蹟提出分級制度，以活化利用營區及史蹟，具文史保留價值者以不破壞原有風貌進行保存，可開發利用者則透過維修整建引進青創業者進駐及活化。