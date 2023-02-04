還有一天！屏東「光光兔小提燈」元宵加碼提供兌換

應景元宵，各縣市發放不同造型特色提燈，屏東加碼發送限量「光光兔小提燈」，明天是發放最後一天；傳播暨國際事務處科長鄧媜瑛表示，民眾詢問度高、索取熱烈，截至今日約發送3萬8000多個，提醒鄉親們把握機會，至指定地點領取收藏。

屏東縣府於燈節期間推出「光光兔小提燈」兌換活動，深受縣民喜愛，元宵節前夕再加碼，於2月2日起在指定地點限量發送，明日是發送最後一天，上午9點在勝利星村將軍之屋限量400份，晚上6點在萬年溪燈區復興公園服務台、縣民公園地坑旁服務台發放限量700份。

今天不到9點發送時間，勝利新村發放現場湧現大批排隊人潮，搶拿白白胖胖的兔子塑膠充氣玩偶提燈。科長鄧媜瑛說，因領取人數眾多，現場會發放號碼牌，請鄉親依序領取，歡迎民眾一起來屏東拿提燈、逛燈區。