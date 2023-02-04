聽新聞
test
0:00 / 0:00
金廈小三通春節專案到期是否延續？明後天訂滿…民眾狂call：還有嗎
金廈小三通春節專案到期後是否延續一事，備受各界關注，據了解，在預期效應下，明後兩天的小三通航班，來回都是訂位客滿的狀態，且金門縣車船處連日來也都接到不少民眾打來詢問後續的小三通狀況，但遲遲未接到進一步的指示，讓同仁們也很頭痛。
「請問2月7日之後，還有小三通嗎？」類似這樣的電話，近日不斷打進金門縣車船處的水頭售票處，讓不少同仁都很無奈，不知道如何回答，因為小三通專案只剩最後2天，還卻遲遲未獲進一步的消息。
據了解，金廈小三通春節專案，從1月7日開始到今日止，來回共有4010人搭乘，專案剩下倒數2天，更是訂位客滿，今天搭乘小三通的人次相當踴躍，不少人透露，因為最後兩天的來回訂位都客滿，怕回不來，提前趕回來。
對此，相關工作人員透露，從復航以來，發現雖然訂位率有多天都蠻高的，但與搭載率明顯有嚴重落差，應該是因為中央規定要提前4天，造成不少民眾在日期未確定的情況下，只能不斷重複訂位，他們就曾遇過，有民眾一周內，每天都有訂位記錄，如此也造成不少同仁的工作負擔。
有同仁就建議，小三通的第二階段應該增加航班，並將訂位規定放寬，例如W開頭的金門鄉親可以不用限制4天前訂位，此外，應該開放候補機制，因為現行的政策報到率不高，很多人因為船班客滿，無法再訂位，如果可以有候補措施，可方便有急事的鄉親能現場視情況候補，順利搭船。
對此，縣府則表示，小三通春節專案從1月7日開始至今也都平穩暢順，在疫情可控可防的情況下，希望小三通專案要繼續走，不能停。
金門縣長陳福海日前在受訪時也表示，縣府會配合中央防疫單位、大陸委員會對於小三通做專案滾動式的檢討調整，期待小三通的常態化能很快到來，有更多旅客都能透過便利的渠道往返兩岸，為金門觀光旅遊業添柴加薪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言