陳福海會勘料羅灣軍事景點 盼引進民間資源創造雙贏

金門料羅灣側翼有成功營區、中興堡、天空之城、高洞、漁村小艇坑道等許多知名軍事景點，也是近年來很紅的軍事秘境，金門縣長陳福海今天會同相關單位前往會勘周邊環境與工程，要求相關單位要思考工程完工後的經營管理模式，例如民間投資或是標租的方式，來創造雙贏的模式。

陳福海今天上午邀集金湖鎮公所、縣府觀光處、建設處等單位，前往新湖漁港的金門漁業文化館、高洞、天坑、天空之城等處，關心相關景點的改善工程，觀光處簡報表示，相關整建計畫概分為4部份，第一部份為中興堡及天空之城的景觀工程，總經費為2500萬，已於年前完成營區的環境整理並開放民眾參觀。

第二部份是漁村的小艇坑道，總經費為4700萬，目前已發包，預計於今年底完工，第三部份成功坑道至中興堡旅遊路線，總經費為2700萬元，目前辦理設計單位的遴選，預計於113年底完成，第四部份是高洞點周邊環境營造工程，總經費為4900萬，預計於113年底完成，上述的4案均為中央補案件，補助比約為60%。

陳福海在會勘後要求觀光處與財政處要思考工程完工後經營管理模式，例如民間投資或是標租的方式，縣府投資一些，業者也投資一些，來創造雙贏的模式。景點的管理需要人力，縣府財政困難的狀態要積極的更多樣的經營方式，並尋求更多的資源投入。對於景點的建設，應儘量保持原有的地形、地貌，整體的植栽樹種，找林務所謀求長久且適合的林木作海岸植栽的營造。

對於陳福海提到戰地史蹟活化一事，金門縣議員董森堡表示，金門有很多長年投入史蹟紀錄文史工作者，包括金門戰地戰役史蹟論壇、金門部落、烈嶼映象等部落格主，相關的意見可以諮詢參酌；他先前也曾經對撥用營區及戰地史蹟提出分級制度，主要就是希望藉由不同的面向的計劃，活化利用營區及史蹟，具文史保留價值者以不破壞原有風貌進行保存，可以開發利用者則透過維修整建，進一步引進青創業者進駐及活化。

董森堡說，過去金門的營區缺乏配套的後續管維計劃，以致於相同維修工程一做再做，徒然耗費公帑、也難保維持營區運作。希望主政者能有永續性及全面性的思維，不是爭取預算辦工程就沒有下文。