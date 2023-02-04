屏東違法業者「千層派手法」藏匿廢棄物 去年度挖出「內餡」破34案

屏東縣地廣人稀遭不肖業者盯上亂丟廢棄物，環保局聯合警方共同偵查，日夜跟監埋伏，運用空拍機、隱藏攝影機等科技設備輔助執法蒐證；縣長周春米表示，希望社會大眾給予執勤人員鼓勵與支持，共同守護環境。

環保局表示，違法業者會找偏僻地點，伺機傾倒廢棄物，或承租土地、廠房再回填堆置廢棄物，為了嚇阻此種違法情事，局處結合警方不定時在重要路口進行攔查，也運用科技設備時刻監控、埋伏跟監，追捕查緝非法清運廢棄物的業者。

環保局指出，去年度共破獲34件非法棄置廢棄物案，查扣26部曳引車、貨車及挖土機等犯罪機具。另有嫌犯為躲避查緝，手法千奇百怪，於卡車斗內堆疊幾層廢棄物，再最上層鋪上薄薄一層乾淨土壤，彷彿「千層派」企圖掩人耳目，經稽查人員使用工具，才挖出埋藏於土方下面的「內餡」，將嫌犯依法送辦。