快訊

女星胃癌4期「細菌殺不死」 吃藥吃到肝受損還燒逾200萬積蓄

陸間諜氣球飄美上空…因「這條約」影響 打下中方氣球恐不可行

曾說族語遭排擠 她無畏困難成語言推廣員致力文化復振

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市桃源區布農族林貴妹（左二）投入族語推廣已逾4年，她致力於復振族語。圖／市府原民會提供
高雄市桃源區布農族林貴妹（左二）投入族語推廣已逾4年，她致力於復振族語。圖／市府原民會提供

高雄市桃源區布農族林貴妹，是桃源區布農族人，成長經歷禁說方言政策，還曾因說族語遭排擠，但她憑著對自身文化的熱愛，克服困難成為市府原住民語言推廣人員，還在全國112位語推人員中，脫穎而出，分別在前年與去年獲優等。

林貴妹從小在高雄桃源區寶山里長大，雖族語是日常，過去經歷過禁說方言政策，還曾因此遭受排擠，但她從不在意，將文化傳承視為使命，於2018年加入族語推廣的工作，更以親身經驗，邀請更多族人加入族語保存及推動的行列。

現年57歲的林貴妹，原住民姓名為Talimua Istanda，投入族語推廣已逾4年，在全國112位語推人員中，脫穎而出，分別在2021年及2022年獲得優等；其中，去年原住民族委員會年度評鑑考核優等人數統計不到10人，她就名列其中。

為了復振族語林貴妹經常在原鄉穿梭採集語料，也會到聚會所與族人討論，她也不忘照顧遷居都會區的原民，更不厭其煩得到有需要的原民家庭中，帶動說族語。

她說，族語推廣這條道路並不順遂，拯救語言與文化的流失是刻不容緩的工作，因此就算遇到困難，也會設法克服，並抱持著熱愛自身族群文化的心，在努力復振族語。

原民會主委阿布斯說，語言是文化的載體，市府致力推動族語復振工作多年，110年函頒高雄市族語認證獎勵金要點，去年共核發94萬9000元的獎勵金來嘉惠族人，藉由獎勵金發放激起族人學習族語的興趣及熱忱，也帶頭共同為傳承文化盡己之力。

阿布斯說，今年將規畫把族語課程數位化，採線上直播影音教學及開設定點式族語課程，運用科技的輔助，普及族人學習族語的便利性，讓推廣族語不受時空距離限制。

高雄市桃源區布農族林貴妹（右二）投入族語推廣已逾4年，她致力於復振族語。圖／市府原民會提供
高雄市桃源區布農族林貴妹（右二）投入族語推廣已逾4年，她致力於復振族語。圖／市府原民會提供
高雄市桃源區布農族林貴妹投入族語推廣已逾4年，分別在2021年及2022年獲原住民族委員會年度評鑑考核優等。圖／市府原民會提供
高雄市桃源區布農族林貴妹投入族語推廣已逾4年，分別在2021年及2022年獲原住民族委員會年度評鑑考核優等。圖／市府原民會提供

原住民 語言

延伸閱讀

提供車禍影像助上千肇事釐清 北市警已發141萬獎勵金

民眾提供影像偵破肇逃案 北市警：最高獎勵1萬元

屏東第10任兒少代表 關注原民族語課程、學生心理健康

都市原民族語能力流失 樹林高中個別教學近6成獲認證

相關新聞

屏200縣道拓寬 228連假通車

屏東縣恆春半島是南台灣旅遊勝地，屏200縣道是銜接恆春鎮和滿州鄉的東西向兩大交通動脈之一，原路幅不寬，時有汽機車爭道車禍...

屏東南區老人之家歡慶元宵 院民院生「呷甜甜笑微微」

明天是元宵節，屏東南區老人之家今在佳節前夕，於園區內安排團康活動與院民同歡，大仁科大社工系學生扮演舞龍舞獅和老少互動猜燈...

歡慶元宵 金門榮服處特別製作芋粿巧分送給榮民

農曆正月十五是元宵節，也是團員的日子，家家戶戶在這一天會吃元宵、賞花燈、猜燈謎。金門縣榮民服務處為了讓轄區榮民(眷)感受...

增添生力軍！金門開辦導遊及領隊考前衝刺班 幫考生惡補一下

考選部112年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試即將於3月11至12日(星期六、日)舉行，為增進考生的實力...

美日韓4城市代表團造訪高雄燈會 盼發展合作關係

睽違3年，高雄迎接美國波特蘭市、日本熊本縣及熊本市、韓國水原市等34名城市代表團體驗高雄蓮池潭燈會，波特蘭市代表也邀請高...

高市議會再生水風波未平 康裕成、陳美雅都有話要說

高雄市議會審查今年度預算，再生水廠話題引發藍綠衝突。議員陳美雅透過國民黨團，指控議長康裕成阻撓發言，未站在公正立場主持議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。