曾說族語遭排擠 她無畏困難成語言推廣員致力文化復振

高雄市桃源區布農族林貴妹，是桃源區布農族人，成長經歷禁說方言政策，還曾因說族語遭排擠，但她憑著對自身文化的熱愛，克服困難成為市府原住民族語言推廣人員，還在全國112位語推人員中，脫穎而出，分別在前年與去年獲優等。

林貴妹從小在高雄桃源區寶山里長大，雖族語是日常，過去經歷過禁說方言政策，還曾因此遭受排擠，但她從不在意，將文化傳承視為使命，於2018年加入族語推廣的工作，更以親身經驗，邀請更多族人加入族語保存及推動的行列。

現年57歲的林貴妹，原住民姓名為Talimua Istanda，投入族語推廣已逾4年，在全國112位語推人員中，脫穎而出，分別在2021年及2022年獲得優等；其中，去年原住民族委員會年度評鑑考核優等人數統計不到10人，她就名列其中。

為了復振族語林貴妹經常在原鄉穿梭採集語料，也會到聚會所與族人討論，她也不忘照顧遷居都會區的原民，更不厭其煩得到有需要的原民家庭中，帶動說族語。

她說，族語推廣這條道路並不順遂，拯救語言與文化的流失是刻不容緩的工作，因此就算遇到困難，也會設法克服，並抱持著熱愛自身族群文化的心，在努力復振族語。

原民會主委阿布斯說，語言是文化的載體，市府致力推動族語復振工作多年，110年函頒高雄市族語認證獎勵金要點，去年共核發94萬9000元的獎勵金來嘉惠族人，藉由獎勵金發放激起族人學習族語的興趣及熱忱，也帶頭共同為傳承文化盡己之力。