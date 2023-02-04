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高市智慧養殖設備媒合成效佳 補助件數大躍進

中央社／ 高雄4日電

高雄市投入智慧養殖，透過智慧養殖設備推廣媒合會，邀請智慧設備業者與漁民互動，高市養殖漁民申請中央補助設備有不錯成效，申請件數由108年僅申請1件，提升至111年63件。

近年來養殖漁業面臨包括極端氣候、人口高齡化、缺工、育成率不穩、養殖技術傳承不易等挑戰。因應天然災害以及產業發展瓶頸，各國在水產養殖業藉由數位分身，如感測元件、物聯網、資通訊技術與大數據整合分析，形成智慧養殖、遠端監控、提前預警等智慧化系統，增加水產養殖業面對生產風險能力，提升漁民產能收益。

高雄市政府海洋局長張漢雄表示，為改善傳統養殖產業問題，推動辦理智慧養殖設備及友善養殖的觀念導入養殖產業，並積極協助結合行政院農委會漁業署補助漁民購置智慧養殖設備。111年結合辦理2場智慧養殖設備推廣媒合會，共邀請9家智慧設備公司與漁民媒合互動。

透過媒合會及講習推廣，高市養殖漁民申請中央補助設備有不錯成效。依海洋局數據，申請件數由民國108年僅申請1件，提升至111年的63件。透過推廣媒合會除了讓漁民可透過廠商現場設備說明，了解設備功能使用及自身需求，也大幅提升漁民引入智慧設備意願。

高雄市岡山養殖漁業發展協會總幹事葉吉田說，市府在養殖產業政策方向，包括推動智慧養殖改善漁民產業環境、養殖漁業登記證提高年限和水權限制的便民措施，以及漁電共生增加漁民收入等，對產業助益很大，也受漁民稱讚。2場養殖推廣媒合會漁民現場問卷滿意度也高達9成。

海洋局今天新聞稿指出，進入人工智慧世代後，養殖產業也要跟著升級，將持續辦理「養殖技術宣導會」教育養殖漁民最新養殖科技新知，使其更能接受新科技在養殖產業應用。

透過媒合養殖設備商與養殖漁民，讓漁民經智慧化養殖設備，克服目前受極端氣候變遷、缺工、養殖技術必須提升等諸多困境，使水產養殖業邁向數位化、精準化及省力化，隨時跟上時代腳步永續經營，才能讓傳統養殖漁業展現截然不同新樣貌。

漁民 高雄市 極端氣候

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