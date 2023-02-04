屏東南區老人之家歡慶元宵 院民院生「呷甜甜笑微微」

明天是元宵節，屏東南區老人之家今在佳節前夕，於園區內安排團康活動與院民同歡，大仁科大社工系學生扮演舞龍舞獅和老少互動猜燈謎、分送禮物，共享紅豆芋頭湯，南區老人之家社工科長陳素蓮表示，疫情趨緩，院民院生難得齊聚一堂慶賀元宵，延續世代共好。

屏東衛生福利部南區老人之家提供住宿型公費安置、開放社區型日間照顧及托老，也受政府委託安置兒少，院民組成有老有少，院方致力提倡世代共好，時常舉辦活動促進彼此互動，今在院區百年樟樹前廣場舉辦「春風滿溢慶元宵」活動，安排創意花燈點綴、舞龍舞獅猜燈謎、共食紅豆芋頭湯，現場氣氛熱鬧有趣，活絡長輩身心，帶給院民活力。

南區老人之家社工科長陳素蓮表示，往年每逢重大節日，都會舉辦充滿儀式感的節慶活動，讓院區長輩感受過節氣氛，逢疫情趨緩，恢復停辦2年的聚會同歡活動，院民院生一同猜燈謎慶元宵，另外也到各樓層和行動不便的長輩祝賀同歡，提供暖呼呼的紅豆芋頭湯，使院區充滿溫馨喜氣，讓年老者保持身心健康。