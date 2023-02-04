歡慶元宵 金門榮服處特別製作芋粿巧分送給榮民

農曆正月十五是元宵節，也是團員的日子，家家戶戶在這一天會吃元宵、賞花燈、猜燈謎。金門縣榮民服務處為了讓轄區榮民(眷)感受年節氛圍，今天特別由金寧榮欣志工隊林玉寶隊長帶領隊員與瓊林社區的志工一起製作芋粿巧，並分送轄區特(較)需榮民眷及榮民長輩，到宅祝賀寒暄，讓長者感受年節歡樂的氣氛。

再過幾天就是元宵節，金門縣榮服處長游文勇今天上午偕同志工承辦人許中威社工員及金寧榮欣志工隊伙伴共同舉辦「元宵送愛關懷榮民眷活動」，並邀請金湖鎮陳文顧鎮長和瓊林里蔡懷芝里長出席同樂，共同與瓊林社區發展協會社區媽媽交流製作傳統美食「芋粿巧」。

游文勇介紹， 「芋粿巧」源自閩南地區，是傳統華人老少皆愛的糕點，嚐起來口感彈牙，味道濃郁，讓人齒頰留香一吃難忘；芋粿巧名稱的由來，係因其以「芋」頭加入「粿」粉糰，經蒸炊而成之「巧」（台語為彎曲的意思）狀米食製品，又因芋粿巧形狀似「筊杯」，是民間信仰求神問卜儀式中的器具，經常出現在祭拜宗教儀禮；老一輩人更認為芋頭的繁衍方式通常是由一顆「芋母」生出一窩的「芋子」，所以芋頭也帶有「子孫滿堂」的吉祥寓意。

林玉寶今天也帶領數位隊員一起製作芋粿巧，從芋頭刨絲、拌炒餡料、混合米糰、捏製成型到入鍋蒸炊，每個步驟都不馬虎，隨著蒸煙裊裊，掀開蒸籠，香氣隨之撲鼻而來，在大家分工合作下，一個個美味的芋粿巧出爐，並逐一分裝準備發送給榮民長者。