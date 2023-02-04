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增添生力軍！金門開辦導遊及領隊考前衝刺班 幫考生惡補一下

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
考選部112年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試即將於3月11至12日舉行，金門縣有開辦「考前衝刺班」，讓考生可以在考前惡補一下。圖／縣府提供
考選部112年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試即將於3月11至12日舉行，金門縣有開辦「考前衝刺班」，讓考生可以在考前惡補一下。圖／縣府提供

考選部112年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試即將於3月11至12日(星期六、日)舉行，為增進考生的實力及應試技巧，縣政府觀光處委由金門縣導遊服務人員職業工會開辦考前衝刺班，預定於2月26日至2月28日上課，報名時間為2月20日至22日3天(每日上午10時至晚上21時)，採現場報名，報名地點於「清金門鎮總兵署」，額滿為止。

金門縣觀光處長張瑞心表示，金門縣導遊服務人員職業工會多年來不遺餘力協助輔導本地觀光從業接待人員，鼓勵有志從事觀光行業的新血加入並取得證照，以提升金門地區觀光服務品質，已辦理多屆考前輔導訓練班且成效良好，觀光處也大力支持，希望透過3天密集課程訓練，協助考生一試及第，為地區觀光業增添生力軍。

此次課程邀請中華民國觀光導遊協會、中華民國觀光領隊協會專業講師王再生助理教授蒞金面授，同時商請金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基指導應試相關事宜，並安排已具領隊、導遊執照助教一名，協助輔導學員，增進專業實力，並掌握應考重點，可望提升學員考試及格率，以順利取得國家證照。

觀光處說明報名資格：高中職或具有同等學力資格者，欲報名者需親自填寫報名表，並現場繳交教材費新臺幣1000元整；本課程不受理電話報名，如不克親報者可委託親友代為報名、繳費；如有相關問題可洽詢蕭小姐(電話：0928-799-769)；另為落實防疫政策，上課期間請全程佩戴口罩。

金門縣有開辦導遊人員、領隊人員考試的「考前衝刺班」，讓考生可以在考前惡補一下。圖／縣府提供
金門縣有開辦導遊人員、領隊人員考試的「考前衝刺班」，讓考生可以在考前惡補一下。圖／縣府提供

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