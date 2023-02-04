美日韓4城市代表團造訪高雄燈會 盼發展合作關係

睽違3年，高雄迎接美國波特蘭市、日本熊本縣及熊本市、韓國水原市等34名城市代表團體驗高雄蓮池潭燈會，波特蘭市代表也邀請高雄參與2023波特蘭玫瑰節，持續發展合作關係。

睽違3年，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，高雄重啟姊妹市及友好夥伴城市實體交流，迎接美國波特蘭市、日本熊本縣及熊本市、韓國水原市4城市代表團，共34名國際代表，一同體驗燈會盛況與高雄熱情。訪團走訪蓮潭燈會欣賞華麗「光舞蓮潭」燈光秀，在龍虎塔及春秋閣體驗傳統文化， 觀光局長高閔琳也送上「雄meet兔」小提燈給各城市代表。

高雄市政府行政暨國際處今天中午發布新聞稿指出，美國波特蘭姊妹市代表團昨天上午由波特蘭高雄姊妹市協會長陳紀昭率領皇家玫瑰協會及波特蘭玫瑰節基金會等成員拜會市府。秘書長郭添貴除代表市長陳其邁歡迎，也期待高雄和波特蘭市能在後疫情時代發展高科技及雙語人才交流等議題合作。

陳紀昭則表示，非常高興能造訪高雄，不僅要感謝市府對雙方交流支持，這次更特別帶來市長惠勒（Ted Wheeler）信函，邀請高雄今年參與2023波特蘭玫瑰節，並持續在教育文化等面向進一步發展兩市合作關係。

此外，美國波特蘭姊妹市代表團及韓國水原友好城市代表團昨天晚間也參觀蓮潭燈會，欣賞以「龍虎塔」及「春秋閣」等知名景點為舞台演出的「光舞蓮潭」燈光秀，呈現台灣傳統文化與現代燈光藝術唯妙唯肖的結合。各國代表不但紛表驚嘆，更稱讚高雄歷史文化跟新潮創意呈現完美搭配，高雄也變得更美。

行政暨國際處長張硯卿指出，感謝姊妹市及友好夥伴城市組團來訪，今年高雄燈會首度移師蓮池潭，盼國際代表以充滿台灣味的燈會體驗參訪旅程，同時期待疫情後的城市交流更頻繁緊密，希望透過城市外交，吸引更多國際朋友造訪高雄。

觀光局長高閔琳也提醒，高雄燈會活動至2月5日，提醒大家務必趕快來體驗史上第一次，也是最在地、最生猛有力，具濃濃台灣味的燈會活動。2月4日、2月5日將再加碼開放民眾索取詢問度超高的「雄meet兔」小提燈。