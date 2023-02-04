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高市議會再生水風波未平 康裕成、陳美雅都有話要說

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會議長康裕成出示開會筆記內容，強調她有讓藍綠議員充分發言。圖／取自康裕成臉書
高雄市議會議長康裕成出示開會筆記內容，強調她有讓藍綠議員充分發言。圖／取自康裕成臉書

高雄市議會審查今年度預算，再生水廠話題引發藍綠衝突。議員陳美雅透過國民黨團，指控議長康裕成阻撓發言，未站在公正立場主持議事。議長康裕成細數今天的發言次數說，她很認真做筆記，記錄每人的發言次數，有讓藍綠議員充分發言。

陳美雅擔任國民黨團總召，黨團指出，高雄市議會淪為議長霸權的工具，不同黨籍議員有不同意見，議長康裕成未站在市民立場要求市府說明高雄市民擔憂的缺水議題，還阻擾陳美雅發言。黨團質疑，康裕成沒有公正主持議事程序，直接護航市府，當場扭曲議員發言，還說「態度客觀」加上「主觀意見」，剝奪議員問政權。

康裕成說，今天上午10點30分至12點30分，2個小時的時間內，第一次發言有16位議員，藍綠議員發言次數各為7次及9次，第二次發言共4次，都是國民黨議員，今天藍綠議員都很踴躍發言。

康強調，她開會時很認真做筆記，擔心漏了哪位議員，不希望有人誤導，說她不讓國民黨議員發言。

議員 康裕成 國民黨

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