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再生水挑起戰火 高市水利局：綠能有助於招商及轉型

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳山再生水廠日產4.5萬噸再生水供給臨海工業區使用。圖／高市水利局提供
鳳山再生水廠日產4.5萬噸再生水供給臨海工業區使用。圖／高市水利局提供

高雄市議會今天上午為再生水廠預算起爭執，市府水利局事後發稿指出，產業發展須考量環保法規及綠色能源，產業使用再生水才能符合國際規範，有助於高雄招商及產業轉型，再生水不能與缺水畫上等號。

議會今早審查水利局預算，民進黨高市議長康裕成與國民黨議員陳美雅對於再生水看法各執一詞，議會一度中斷休息。

高雄市目前設置鳳山、臨海兩座再生水廠，每日供應7.8萬噸再生水給臨海工業區使用；為因應未來北高雄產業需求，今年度持續規畫橋頭與楠梓兩座再生水廠，115年橋頭每日供水3萬噸，116年楠梓每日供水7萬噸。

水利局指出，許多國際企業大廠的水資源利用均以再生水為指標，再生水是產業用水，可針對產業（如台積電等）需求客製化，有助於科技大廠招商，推動高雄產業轉型。

水利局強調，極端氣候下水資源必須多元開發，透過汙水處理廠放流水回收再利用，有利於城市環境永續發展，而且再生水是新興水源，只提供產業使用，不會排擠民生及農業用水，同時穩定供應高雄地區產業用水。再生水不能跟缺水畫等號，遺憾議員的質詢內容造成外界誤解。

臨海再生水廠日產3.3萬噸再生水，主要供給臨海工業區。圖／高市水利局提供
臨海再生水廠日產3.3萬噸再生水，主要供給臨海工業區。圖／高市水利局提供

水利局 議員 水資源

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