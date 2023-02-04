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高雄輕軌沿線206棵雨豆樹僅遷9棵 輕軌綠廊值期待

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
配合高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程，大順一路等多處路口6日起將封閉施工45天。記者王昭月／攝影
配合高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程，大順一路等多處路口6日起將封閉施工45天。記者王昭月／攝影

配合高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程，大順一路等多處路口6日起將封閉施工45天，高雄市副市長林欽榮今前往視察工程進度，指將優先啟動C20到C24人行環境空間分段改善；他並提到大順路206棵雨豆樹僅遷移9棵，未來輕軌綠廊將讓市民驚豔。

高雄輕軌二階工程將進行大順路與鼎山街路口地下排水箱涵改建，封閉期程預計45天，6日起大順一路/富民路及大順二路/鼎山街南北向路口封閉，8日起封閉大順二路/寶興路東西向路口。

林欽榮今天前往視察後表示，目前A、B、C三處工區工程總進度約4.5％，施工進度微幅超前，因應輕軌通車前的初、履勘程序作業，他責成施工團隊以今年11月中旬完工為目標，也盡可能減少民眾交通不便。

高雄輕軌C20至C24站於去年10月通車， 因沿線綠林成蔭，龍貓隧道意象一夕爆紅。目前施工作業進入大順路（博愛路至中正路）段，全長5.4公里， 1月13日已完成工區圍籬架設。

林欽榮認為，承襲龍貓隧道的成功經驗，大順路段完工後的輕軌行駛地景，也將最大程度保留雨豆樹，營造更具特色的輕軌綠廊，相信足以讓市民朋友驚豔。他也說，市府相當重視大順路現有雨豆樹的保留問題，這次工區206棵雨豆樹，車站設置採取「以站就樹」原則，僅准予移植9棵雨豆樹，妥保護植栽。

高市副市長林欽榮今天視察高雄輕軌二階工程，指大順路206棵雨豆樹僅遷9棵，全線做了最大保留。記者王昭月／翻攝
高市副市長林欽榮今天視察高雄輕軌二階工程，指大順路206棵雨豆樹僅遷9棵，全線做了最大保留。記者王昭月／翻攝

高雄輕軌 林欽榮 團隊

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