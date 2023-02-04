高雄輕軌沿線206棵雨豆樹僅遷9棵 輕軌綠廊值期待

配合高雄環狀輕軌捷運建設第二階段工程，大順一路等多處路口6日起將封閉施工45天，高雄市副市長林欽榮今前往視察工程進度，指將優先啟動C20到C24人行環境空間分段改善；他並提到大順路206棵雨豆樹僅遷移9棵，未來輕軌綠廊將讓市民驚豔。

高雄輕軌二階工程將進行大順路與鼎山街路口地下排水箱涵改建，封閉期程預計45天，6日起大順一路/富民路及大順二路/鼎山街南北向路口封閉，8日起封閉大順二路/寶興路東西向路口。

林欽榮今天前往視察後表示，目前A、B、C三處工區工程總進度約4.5％，施工進度微幅超前，因應輕軌通車前的初、履勘程序作業，他責成施工團隊以今年11月中旬完工為目標，也盡可能減少民眾交通不便。

高雄輕軌C20至C24站於去年10月通車， 因沿線綠林成蔭，龍貓隧道意象一夕爆紅。目前施工作業進入大順路（博愛路至中正路）段，全長5.4公里， 1月13日已完成工區圍籬架設。