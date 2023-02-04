屏東首建社宅「瑞屏安居」 縣長周春米視察盼3年後完工

為實現居住正義，照顧弱勢群體、青年族群的居住需求，全台各縣市選址興建社會住宅，屏東縣長周春米、營建署南工處長吳瑞安與縣府人員今到屏東首座社宅「瑞屏安居」視察工程進度；縣長周春米表示，基地位於市中心蛋黃區，盼加緊工程進度、注意勞工安全、做好環境維護、友善鄰里關係，希望能在2025年底順利完工，提供500多戶社宅讓縣民居住。

「瑞屏安居」是屏東縣內第一處啟動興建的社會住宅，花費逾20億，共529戶，去年9月動工，目前施工進度為百分之4.74，基地位處屏東市瑞光里歸來派出所旁，鄰近賣場、學區，交通便捷、生活機能完善，也將規劃店鋪及托嬰中心，健全周邊社區生活機能，創造友善鄰里關係。

建案原預計2026年5月中旬完工，縣長周春米今到工地視察後，期勉施工團隊超前預定進度，於3年後完工。她說，「家是人民最重要的支持」，瑞屏安居是具有社區共享的友善社會住宅，盼施工團隊能「顧質顧時」，滿足縣民期待，讓租客住得安心，成為縣內社宅典範，而未來也將持續尋找適合地點，照顧縣民的居住權益。