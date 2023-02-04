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退役鋼纜重生雕塑墾丁展出 為視覺帶來強大美學張力

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供

台灣雕塑家康木祥10年前以「無限生命」作品讓台北101退役電梯鋼纜重生，也開啟「一條台灣連結世界的鋼索」藝術行動， 以藝術讓冰冷的金屬成為具有生命溫度的重生，為視覺帶來強大美學張力的鋼纜系列作品，在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。

62歲的康木祥苗栗通霄人，13歲接觸傳統木雕，從傳統雕刻技法不斷突破、超越自我，並走向當代創作的領域； 2013年全球第一件以電梯鋼索創作的「無限生命」，讓台北101退役電梯鋼纜重生，基於永續發展對人類文明的重要，堅持透過鋼索創作的挑戰與考驗，重新體現雕塑藝術在當代空間的行為價值，希望透過作品喚醒人類對生態與環境的重視。

自2016年起，康木祥以鋼纜系列作品串連生命的意義與價值，獲得國際矚目並接連受邀至德國柏林、瑞士、法國巴黎、德國漢堡市政廳、美國百老匯大道、華盛頓、紐澤西雕塑公園等地展出。鋼索的紋路與作品在各個城市地景形成多元樣貌，為人的視覺感官增添了強大的美學張力，更讓世界看見代表台灣文化價值及環保再生精神藝術作品。

墾管處說，工業文明的產物電梯鋼纜，經康木祥的巧手轉化為生命的圖騰，將廢棄物創作成為大尺幅的雕塑系列作品，告訴世人工業物質與自然環境相容並蓄的可能性，這些鋼纜紋理形似生命脈動，代表力量、支撐和連結，並展現韌性和重生意念，與正朝向生態、人文及自然的方向邁進的墾丁國家公園保育精神不謀而合。

墾管處說，透過展示作品於公共空間，用作品提出問題，引發思考，並與觀眾互動，產生人文對話，透過藝術，召喚人們回歸自然本性，珍惜萬物，揭示生態永續的精神，在疫後時代，藉此重生的大型藝術展覽，帶動墾丁觀光新面向及新希望。

康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供
康木祥的退役鋼纜系列作品在美國紐約百老匯大道、紐澤西雕塑公園、華盛頓雙橡園巡迴展出2年後回台，其中8件本月起在風光明媚的墾丁鵝鑾鼻公園、大灣遊憩區展至8月底。圖／民眾提供

電梯 墾丁

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