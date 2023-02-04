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黃偉哲喊高屏南合作抗旱 陳其邁重申建水資源調度平台

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄水情續吃緊，澄清湖已現沙洲，針對缺水危機，陳其邁疾呼高屏南建置水資源聯合調度平台。圖／本報資料照
高雄水情續吃緊，澄清湖已現沙洲，針對缺水危機，陳其邁疾呼高屏南建置水資源聯合調度平台。圖／本報資料照

水情吃緊，台南市長黃偉哲喊南高屏要合作，高市長陳其邁今天也釋出回應，他表示，這是一個區域共好的概念，台南有水庫沒水源，高雄有水源沒水庫，屏東則水資源豐富，他日前已建議中央部會要組成水資源調度的聯合平台，在水資源的調度和開發上彼此奧援。

陳其邁今早表示，高雄去年一整年支援台南自來水再加甲仙攔河堰過去挹注南化水庫的水大概有2億噸左右，量非常高，但仍同步在施作伏流水井，儲備量能達7、80萬噸，另也加緊從高屏溪攔河堰下游取水存進鳳山淨水場和澄清湖，鳳山水庫的產業用水則自東港溪調度。

如何讓高屏南在水資源的開發、管理與使用上更靈活，確保南部供水無虞，刻不容緩。尤其是在連通管或者是水資源的開發上，還有很多努力空間。

陳其邁說，近年雨要嘛下很大，要嘛下很少，像北部今年雨量超過歷年，高雄雨量則創30年新低，極端氣候對水資源、農業及民生都會造成影響，像蓮霧產量的消長，就因氣溫上升，引發病蟲害而造成天然災害。所以以水資源的開發，更須超前部署，城市才能夠更具有韌性，迎戰極端氣候。

水資源 南化水庫 台南市長

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