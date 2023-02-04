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影／「芒神穿鞋」今年雨水少 黃偉哲：南高屏要互相幫忙

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲(左一)等人與春牛合影。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲(左一)等人與春牛合影。記者吳淑玲／攝影

台南市今天舉辦古禮迎春禮民俗，土城鹿耳門聖母廟依《春牛經》制定今年春牛與芒神，由於今年芒神雙足穿鞋，代表雨水少，南部目前水情嚴峻，市長黃偉哲說，有危機意識是好的，台南目前一天用水量100萬噸，約可撐到梅雨季節來臨，大家如節約用水，水庫用水可以撐更久。

黃偉哲說，台灣就算沒有水庫缺水問題，台灣人平均用水量在世界評比排前幾名，用水量相當大，有危機、節水意識是好的。但今年水庫蓄水量因休耕停灌，比起2021年乾旱最嚴重那年來講，還多了3000萬噸水，因此現在仍有2億多噸水，以台南平均1天用水量100萬噸計算，約可撐到梅雨季節來臨。由於台南提早啟動水情燈號黃燈的節水措施，即夜間減壓供水，如果大家節約用水，水庫的用水可以用得更長。

黃偉哲也提到，台南有9座水庫，水源卻相對少，高雄市是有水源沒水庫，屏東水源則更豐沛，所以南高屏大家互相幫忙，可成立一個水情治理聯合平台，日前行政院會中，高雄市長陳其邁就提出這個概念，也要謝謝高雄每天支援台南自來水清水。

正統鹿耳門聖母廟指出，每年春牛不同顏色，是因春牛神與芒神身上含有1年節氣密碼，從春牛與芒神外觀可預測今年氣候。今年芒神身高3尺6寸5分，容貌少壯，身穿黑衣配黃腰帶，穿戴橘色文帽及鞋子，雙足穿鞋代表氣候乾旱、雨水較少，要做好節約用水抗旱的準備。

今年春牛與芒神由土城鹿耳門聖母廟依《春牛經》制定，今年芒神雙足穿鞋，代表雨水少。記者吳淑玲／攝影
今年春牛與芒神由土城鹿耳門聖母廟依《春牛經》制定，今年芒神雙足穿鞋，代表雨水少。記者吳淑玲／攝影

台南 水庫 黃偉哲

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