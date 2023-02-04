影／第一場衝突！ 再生水議題引發高市議會藍綠互槓

南部水情緊張，國民黨高市議會黨團總召陳美雅質疑高雄缺水，市府猛砸錢蓋再生水廠；議長康裕成說，缺水與再生水不能畫上等號，這是兩回事。康此番發言引發陳不滿康主持議事不公正，質問康利用主席身分帶風向，議會淪為「議事局」。康敲下議事槌裁定休息，衝突未擴大。

高雄市長陳其邁昨日建請中央切換水情燈號，藍綠議員今天上午在議事廳審查今年度歲入預算，藍綠議員紛關切再生水廠規畫計畫。水利局指出，目前鳳山及臨海兩座再生水廠每日供水7.8萬噸，每天收入160萬；市府再花186億投入橋頭及楠梓廠，預估2028年再生水供應17.8萬噸。

國民黨議員陳美雅質問，新增的再生水源是否要供應台積電等更多進駐廠商，假設2028年無法如期完成如何因應，水電不足如何讓廠商安心？高雄的水確實不足，不然市府不會再砸186億蓋再生水廠。

水利局長蔡長展答說，再生水廠確實是要因應新產業需求，市府跟廠商簽訂合作備忘錄，須依造廠商時程打造，所以再生水廠的興建時程來得及；水資源本來就是朝多元化發展，才會有再生水、伏流水。

雙方互動過程中，陳美雅一再主張「高雄缺水，所以必須一直蓋再生水廠」。議長康裕成制止陳的超時發言，並說，生產很多再生水不代表高雄全面缺水，這是兩個議題，此議題可以討論，但希望不要現在繼續討論。

陳美雅不滿康裕成言論，回嗆說，主席台需要公正，議長不該幫局處說明、帶風向，這樣違背議會的監督角色，不能把議會變成「議事局」。康未繼續回擊，敲下議事槌裁示休息，逕自走出議事廳，眾人面面相覷，留下怒火未熄的陳美雅繼續發表意見。

蔡長展補充，中鋼是用水大戶，以前高雄一天供水6萬噸左右，現在鳳山及臨海再生水廠取代工業用水，水資源多元化，民生用水也會更穩定。